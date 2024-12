L’ex guardia del corpo di Schumacher avrebbe cercato di estorcere 12 milioni alla famiglia del pilota

Il Mail ricostruisce la storia: l’uomo era stato accolto come aiutante in casa dopo l’incidente e ha poi minacciato la famiglia di rendere note delle foto personali dell’ex pilota tedesco

Il Mail pubblica oggi nuovi straordinari dettagli di un presunto ricatto per estorcere 12,5 milioni di sterline alla famiglia di Michael Schumacher da parte di un ex aiutante.

L’aiutante ha minacciato di rendere note delle foto altamente personali dell’ex pilota tedesco che da 11 anni, dal catastrofico incidente sugli sci, vive in tutta riservatezza circondato dalla sola famiglia.

Leggi anche: Schumacher, dieci anni dopo: i soccorsi non si resero conto della gravità della situazione

Uno degli uomini che la moglie Corinna ha fatto accedere alla cerchia ristretta di fiducia della famiglia per aiutare è stata la guardia del corpo di 53 anni di suo marito Markus Fritsche. Per anni non hanno avuto dubbi sulla lealtà di Fritsche che ha avuto accesso agli aspetti più intimi delle procedure mediche. Ma quando la famiglia ha deciso di allontanarlo si dice che abbia minacciato di mettere sul dark web le sue informazioni.

Il Mail scrive:

“Secondo i procuratori tedeschi, Fritsche ha reclutato il suo amico Yilmaz Tozturkan e il figlio esperto di IT di Tozturkan per aiutarlo con la trama, che si presume si sia concentrata su circa 1.500 immagini, 200 video e ampie note mediche personali.

La maggior parte del materiale era su quattro chiavette USB e due dischi rigidi, che Fritsche ha rimosso dalla villa di Schumacher una volta che si è reso conto che gli sarebbe stato chiesto di andarsene.

Si dice ancora che il gruppo abbia informato gli Schumacher e abbia minacciato di pubblicarla sul dark web a meno che non fosse pagato un riscatto di 15 milioni di eur”.

Il mese prossimo inizierà il processo inizierà nella città tedesca occidentale di Wuppertal. Il Mail ricostruisce la storia: la mattina del 3 giugno, Yilmaz Tozturkan, 53 anni, ha usato un numero nascosto per chiamare la casa svizzera degli Schumacher, dicendo di essere in possesso di foto e video e minacciando di rilasciarli.

L ‘11 giugno, suo figlio di 30 anni, Daniel Lins-che usa il nome da nubile di sua madre-avrebbe inviato quattro immagini alla residenza e detto alla famiglia che avevano “un mese” per trovare i 15 milioni di euro, pagabili in due rate, in cambio del materiale. Ma il 19 giugno Tozturkan e suo figlio sono stati arrestati in Germania a seguito di un’operazione congiunta della polizia svizzera e tedesca2.

Tozturkan, che conosce Fritsche da più di 20 anni, è accusato di estorsione e rimane in custodia. Lins è accusato di favoreggiamento e estorsione e, come Fritsche, è attualmente libero su cauzione.

ilnapolista © riproduzione riservata