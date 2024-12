L’assalto dei tifosi del Deportiva Minera per il match contro il Real: «Amici che pensavo fossero morti mi chiedono i biglietti»

Cresce l’entusiasmo intorno alla gara di Copa del Rey in programma a gennaio come hanno raccontato alcuni calciatori del Deportiva Minera

Ad inizio gennaio il Real Madrid giocherà i sedicesimi di Copa del Rey in casa del Club Deportiva Minera. I dettagli riguardanti la data e l’orario della partita devono ancora essere definiti a causa di diversi fattori da risolvere. Innanzitutto, è necessaria una coordinazione con il programma del FC Cartagena, poiché il team albinegro sta per affrontare il Leganés, che richiede almeno un giorno di differenza tra entrambe le partite. Un altro fattore è il timing della partita di campionato Valencia-Real Madrid, che è provvisoriamente fissata per il 2 o il 3 gennaio.

In un’intervista esclusiva, il centrocampista della Minera Javi Vera ha confessato che il Real Madrid era l’avversario desiderato nello spogliatoio: «Abbiamo vissuto un momento esaltante, tutti sono saltati in piedi senza sosta. Era la squadra che volevamo; alla fine, è il club più grande della storia di questo sport. Affrontare il Real Madrid sarà una festa».

Leggi anche: L’intervista a Mbappé preoccupa L’Equipe: troppi “ma” e sorrisi forzati quando parla della Nazionale francese

È comprensibile che l’attesa per l’arrivo del Real Madrid sia spasmodica attorno al Club Deportiva Minera, piccola squadra che milita nella Segunda Federación. Battere il Real Madrid è una sfida monumentale, come comprende Javi Vera, ma questo è il calcio: «Dovremo giocare con la passione che ci caratterizza, mostrare il calcio che ci ha portato qui e, naturalmente, è essenziale che loro non abbiano il loro giorno migliore».

Inoltre, José Pérez Veiga ‘Popi’, l’allenatore della Deportiva Minera, è stato chiaro riguardo al luogo in cui si svolgerà la partita: «Questa è una partita per tutto Llano del Beal e tutta Cartagena da godere. Si giocherà a Cartagonova».

Proprio su questo tema è tornato il calciatore Francis Ferron che ha raccontato: «Amici che pensavo fossero morti mi chiedono i biglietti… perché da tempo non avevo parlato con loro. Non so in che campo giocheremo, quello di Murcia è il più grande ma noi apparteniamo a Cartagena. Sono molto felice, questa è una ricompensa per tutti. Ci piace giocare contro i migliori. Il Real Madrid non ci batterà con la speranza».

🥁 La Deportiva Minera celebra con toda su afición la victoria ante el Alavés 🏆 Qué bonita es la Copa del Rey y qué fútbol está haciendo el equipo de Popi pic.twitter.com/vBr2KI1Ore — Punto Regional (@PuntoRegional) December 5, 2024

Anche il presidente della Deportiva Minera, Blaya ha espresso il suo entusiasmo: «Sono molto felice. Per una squadra così umile ospitare il Real Madrid è un sogno,” ha detto Blaya dopo il sorteggio, rivelando che il suo telefono cellulare era “in fiamme. Sono molto emozionato perché l’impegno dimostrato dai giocatori e da questa squadra sta dando i suoi frutti. Si meritano tutti i riconoscimenti, e anche se non ci interessava l’avversario del sorteggio, avevamo gli occhi puntati sul Real Madrid. Erano il ‘bello della festa’»

«Speriamo che vengano tutte le stelle del Real Madrid perché possiamo fare danni» ha concluso.

ilnapolista © riproduzione riservata