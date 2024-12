La strana malattia di Lizarazu: «Soffro di dismorfismo muscolare, non posso fare a meno di allenarmi»

Il francese fa qualsiasi tipo di sport: soffre di un disturbo della percezione di sé, avverte i propri muscoli come inadeguati anche se sono già sopra la media

Bixente Lizarazu è malato di sport. Letteralmente. “Sto male”, ha confessato al quotidiano francese Tribune du Dimanche (ripreso in Germania dal Die Welt). La sua patologia si chiama “dismorfismo muscolare”, è un disturbo della percezione di sé. Le persone colpite percepiscono lo sviluppo dei propri muscoli come inadeguato. Anche se i muscoli sono già sopra la media”.

Lizarazu ha vinto tutto quello che c’era da vincere nel calcio: campione del mondo e d’Europa con la Francia, ha vinto la Champions League e sei campionati con il Bayern Monaco. Ha chiuso la carriera nel 2006 a 36 anni. Ora ne ha 54 e ha una “dipendenza muscolare”. Gli esperti dicono che funzioni come un disturbo alimentare: l’autostima è molto bassa e dipende da cose esterne come il corpo”.

“Ho 54 anni e ho ancora bisogno di sentirmi un’atleta. Se smetti di allenarti da un giorno all’altro, rischi di cadere in depressione. Devo spingermi oltre, esaurirmi e far uscire tutta l’energia che ho in abbondanza”.

Lizarazu non riesce a stare fermo: fa surf, jiu-jitsu e gareggia in gare di skeleton. Nel 2011 è diventato campione europeo nella classe senior di Jiu-Jitsu brasiliano. Va in bicicletta a livello agonistico, fa le gare.

