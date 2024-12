Juric in pole per allenare il Southampton, risolto il contratto con la Roma (Sky)

Romano: oggi la firma sul contratto per allenare il club di Premier League, ultimo in classifica con soli 5 punti.

L’ex allenatore della Roma Ivan Juric, esonerato il 10 novembre, ha risolto il suo contratto con il club per legarsi al Southampton, club neopromosso in Premier League e ultimo in classifica.

Come riportato da Sky Sport:

Ivan Juric ha risolto il suo contratto con la Roma e ‘vede’ una nuova avventura all’estero. E’ infatti in pole position per allenare il Southampton, succedendo a Russell Martin; hanno raccolto 5 punti in 16 giornate. Juric è il grande favorito per la panchina dei Saints: trattativa che prosegue e operazione in definizione tra le parti, intesa che si avvicina sempre di più dopo il contratto risolto tra lo stesso allenatore e la Roma.

Anche l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano conferma la notizia su X:

La firma del contratto è prevista per oggi. Accordo verbale in atto sui termini contrattuali.

🚨🔴⚪️ Southampton have agreed deal to appoint Ivan Jurić as new head coach to replace Russell Martin. Contract set to be signed today. Verbal agreement in place on contract terms; formally working on exit terms from AS Roma. Ivan Jurić said yes to Saints FC, Röhl won’t join. pic.twitter.com/G9XyklZvyz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 20, 2024

Dopo la sconfitta all’Olimpico contro il Bologna, la Roma ne comunica l’esonero:

“Vogliamo ringraziare Ivan Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane. Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro. La ricerca di un nuovo responsabile dell’aerea tecnica è già iniziata e verrà annunciata nei prossimi giorni”.

