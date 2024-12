Il nuotatore paralimpico Bortuzzo denuncia l’ex fidanzata Selassiè per stalking (Messaggero)

L’influencer lo minacciava: «Se non stai con me ti ammazzo e mi ammazzo», oltre a valanghe di messaggi e appostamenti. Inoltre, ha ammesso l’ossessività e ha scelto il rito abbreviato.

Il nuotatore paralimpico Manuel Bortuzzo ha deciso di denunciare per stalking l’ex fidanzata Lucrezia Selassiè, conosciuta al Grande Fratello e discendente dei nobili etiopi Menelik. La ragazza, infatti, non aveva mai accettato la fine della loro relazione e aveva iniziato a perseguitarlo.

Bortuzzo denuncia l’ex fidanzata Selassiè per stalking

Il Messaggero scrive:

«Se non stai con me ti ammazzo e mi ammazzo». E poi messaggi, biglietti, appostamenti e dichiarazioni d’amore. Lucrezia Selassiè considerava quell’amore per Bortuzzo un’ossessione. Così, avrebbe cominciato a perseguitarlo, seguendolo ovunque, anche all’estero, e tormentandolo di messaggi; inoltre, lo ha minacciato per due anni. Il nuotatore ha tentato di dissuaderla, ma dopo due anni ha deciso di denunciarla. L’influencer è stata sottoposta a divieto di avvicinamento e costretta a indossare il braccialetto elettronico per atti persecutori. Intanto, la procura ha chiuso le indagini e ha chiesto giudizio immediato. Il prossimo 28 gennaio è fissata l’udienza.

L’imputata ha ammesso la sua ossessività e ha scelto il rito abbreviato. Il processo per stalking comincerà il 13 marzo. Bortuzzo aveva bloccato il suo numero dopo un fiume di messaggi che gli procuravano “ansia, paura e fondato timore per la sua incolumità, costringendolo a modificare le proprie abitudini di vita”, come si legge nel capo di imputazione. Anche quando lui era in ospedale per accertamenti, lei insultava i medici che non le permettevano di entrare.

