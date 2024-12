Il Napoli è sicuro di prendere Danilo gratis a giugno, lo vorrebbe gratis già a gennaio (CorSport)

Giuntoli vorrebbe monetizzare qualcosa per gennaio, Manna non ha fretta. Il primo febbraio può firmare per chi vuole. Il Milan ha fatto un sondaggio troppo tardi

La situazione Danilo è ormai molto chiara. Ne parla il Corriere dello Sport con Chiara Zucchelli. La Juventus non lo vuole più e vorrebbe monetizzare per gennaio. Il calciatore vuole il Napoli ma entrambi non hanno fretta. Danilo a febbraio può firmare per chi vuole. C’è stato anche un sondaggio del Milan per il brasiliano, ma i rossoneri sono arrivati tardi.

Danilo, Giuntoli vorrebbe monetizzare per gennaio. Manna può aspettare giugno

Scrive il Corriere dello Sport:

“Niente Milan, niente Vasco da Gama o Al-Nassr: Danilo ha in testa solo il Napoli di Antonio Conte. È lì che vuole andare per rilanciarsi. La Juventus per lui è un capitolo chiuso e viceversa: il club ha infatti deciso di lasciarlo a casa per la Supercoppa. Per quanto a Torino siano felici di liberarsi di un ingaggio da 4.2 milioni netti più bonus, vorrebbero provare a monetizzare qualcosa a gennaio, inserendo in rosa anche l’eventuale sostituto. A giugno Danilo è libero di andare dove vuole, prima Giuntoli vorrebbe riuscire a inserire qualcosa in cassa.

Per il CorSport le parole di Manna a proposito di Danilo prima di Napoli-Venezia hanno un preciso significato. “Tradotto: il Napoli si sente sicuro per giugno quando Danilo potrebbe arrivare gratis e sta provando ad anticipare il suo arrivo già a gennaio. A «condizioni giuste» cioè sempre gratis perché il club azzurro non vuole spendere soldi, oltre l’ingaggio, per un over 30 che dal primo febbraio può firmare per chi vuole“.

“Altre squadre che hanno fatto sondaggi. Il Milan è arrivato troppo tardi visto che il giocatore ha già espresso chiaramente la sua volontà“.

