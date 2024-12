Il Milan di Cardinale quasi come l’Inter di Zhang: deve restituire 700 milioni entro nove mesi (Gazzetta)

Zhang doveva restituire il prestito a Oaktree. Per il Milan potrebbe entrare in gioco anche un altro fondo. Se Cardinale fosse inadempiente, Elliott potrebbe riprendersi il club

Poco prima dell’estete, Steven Zhang ha perso l’Inter per non aver restituito un cospicuo prestito a Oaktree e il fondo si è preso il club. Ora tocca a Cardinale restituire il “prestito” chiesto a Elliot, il fondo che aveva preso il Milan dal fantomatico magnate asiatico Li Yonghong. Come scrive Gazzetta infatti, Gerry Cardinale ha in mente un piano per rifinanziare il debito contratto con Elliot. Ci sono dei rischi, la proprietà rossonera è però convinta di poter trovare una soluzione senza problemi.

Cardinale vuole rifinanziare il debito con Elliott entro agosto

Scrive Gazzetta:

Gerry Cardinale ha intenzione di tenersi il Milan, di non lasciare la guida del club, e lavora per rifinanziare il debito contratto con Elliott al momento dell’acquisto della società. L’obiettivo è arrivare a un accordo non in prossimità del gong […].

Per acquistare il Milan, RedBird ha investito 650 milioni e ha raggiunto quota 1,2 miliardi grazie a un vendor loan da 550 milioni ovvero un finanziamento che il venditore concede all’acquirente e che consente una riduzione dell’esposizione finanziaria di chi compra verso il sistema bancario. Si tratta in pratica di un pagamento differito e non in un’unica soluzione.

Adesso a quei 550 milioni vanno sommati gli interessi maturati per una cifra complessiva, da rimborsare in un’unica soluzione (il termine tecnico è “bullet payment”) tra poco meno di nove mesi, che si aggira attorno ai 700 milioni (693 per la precisione). E proprio quella somma RedBird vorrebbe rifinanziarla con Elliott.

Le nuove tempistiche del rifinanziamento sono tuttora oggetto di trattativa e sono chiaramente legate al tasso d’interesse. Non va escluso che in gioco possa entrare un altro fondo. Insomma c’è ancora da lavorare, ma l’indirizzo preso è chiaro.

La trattativa tra RedBird ed Elliott dovrà concludersi entro il prossimo agosto, quando scadranno i termini dell’attuale vendor loan. Se Cardinale fosse inadempiente, la famiglia Singer (il fondo Elliott, ndr) escuterebbe il pegno e si riprenderebbe il controllo del Milan. Un’eventualità che l’attuale proprietà è convinta non si concretizzerà.

