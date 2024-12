Il doppista Purcell sospeso provvisoriamente per doping. Kyrgios: «Il nostro sport è nel fango»

Caso completamente diverso rispetto a Sinner o a Swiatek. Purcell “ha ricevuto inconsapevolmente un’infusione endovenosa di vitamine oltre il limite consentito di 100 ml”

Nick Kyrgios continua nella sua personalissima battaglia contro gli atleti squalificati per doping. Con un filo di rassegnazione, ha affermato che il tennis è “nel fango” dopo che il due volte vincitore del Grande Slam in doppio Max Purcell è stato sospeso provvisoriamente per aver violato le regole antidoping del tennis.

“Cavolo, il nostro sport è nel fango in questo momento“, ha scritto su X Kyrgios.

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) December 23, 2024

La rassegnazione di Kyrgios dopo la squalifica di Purcell

L’International Tennis Integrity Agency (Itia) ha annunciato lunedì la sanzione inflitta a Purcell, campione di doppio a Wimbledon e agli Us Open rispettivamente nel 2022 e nel 2024, ha ammesso di aver violato l’articolo 2.2 del Tennis Anti-Doping Program relativo all’uso di un “metodo proibito”.

Come riassume bene il Telegraph, su Instagram Purcell ha affermato di “aver ricevuto inconsapevolmente un’infusione endovenosa di vitamine oltre il limite consentito di 100 ml, aggiungendo di essere convinto di aver seguito le normative e i metodi dell’Agenzia mondiale antidoping (Wada)“. “I registri mostrano però che la flebo era superiore al limite di 100 ml, anche se avevo detto alla clinica che ero un atleta professionista e che avevo bisogno che la flebo fosse inferiore a 100 ml“, ha spiegato Purcell.

Ovviamente il caso è estremamente diverso da quello che ha colpito Sinner o anche la stessa Swiatek.

Ad agosto Kyrgios aveva pesantemente criticato la vicenda Sinner su X:

«Ridicolo, che sia stato considerato accidentale o pianificato. Ti fai testare due volte con una sostanza (steroide) vietata… dovresti stare lontano per 2 anni. Le tue prestazioni sono state migliorate. Crema per massaggi… Sì, come no». Oggi invece Kyrgios mostra un filo rassegnazione.

