Iga Swiatek squalificata un mese per doping: positiva alla trimetazidina contenuta nella melatonina

Positiva al doping a causa di un farmaco non soggetto a prescrizione. La violazione non è stata intenzionale, per l’Itia quindi “nessuna colpa o negligenza significativa”

Iga Swiatek, tennista numero due al mondo del ranking Wta, è risultata positiva ad un controllo anti doping. L’Itia (International Tennis Integrity Agency) ha confermato la squalifica alla tennista polacca di un mese. Swiatek è risultata positiva alla sostanza proibita trimetazidina a seguito di un controllo antidoping effettuato ad agosto 2024. La tennista non era quindi in competizione.

Secondo la ricostruzione dell’Itia, fa sapere la Gazzetta, “il test positivo è stato causato dalla contaminazione di un farmaco regolamentato non soggetto a prescrizione (la melatonina), prodotto e venduto in Polonia, che la giocatrice aveva assunto per problemi di jet lag e di sonno, e che la violazione non era quindi intenzionale, come accertato dopo aver sentito la tennista polacca e il suo entourage. Il prodotto contaminato era un farmaco regolamentato senza prescrizione nel Paese di origine e di acquisto dalla Swiatek, e considerando tutte le circostanze del suo utilizzo (e altri casi di prodotto contaminato ai sensi del codice mondiale antidoping), il livello di colpa della giocatrice è stato considerato al limite più basso dell’intervallo per ‘nessuna colpa o negligenza significativa’“.

L’Itia ha quindi trovato l’accordo con la tennista polacco sulla sospensione di un mese. Swiatek era già stata sospesa provvisoriamente dal 22 settembre al 4 ottobre, saltando tre tornei, che contano ai fini della sanzione, lasciando otto giorni rimanenti. Inoltre, la Swiatek perderà anche il premio in denaro del Cincinnati Open, torneo immediatamente successivo al test, “fallito” il 12 agosto scorso. Quindi, la numero due del ranking la fuoriclasse polacca non ha saltato quei tornei per infortunio, per stanchezza o per i problemi con l’ormai ex coach. La sospensione della Swiatek terminerà il 4 dicembre 2024.

