Kyrgios non lo sopportano neanche in Germania: spara sciocchezze, non ha rispetto per Sinner (Faz)

«In passato aveva già attaccato Djokovic (con cui giocherà in doppio) definendolo idiota per il suo comportamento sul Covid»

Nick Kyrgios ama far parlare di sé e questo si sapeva già. Ultimamente, così com’era molto sui generis in campo, si sta esibendo in uscite durante certe interviste con l’intento di screditare suoi colleghi. Come se il mondo del tennis e in generale dello sport stesse lì in attesa della sua prossima opinione sparata alla cieca. Intanto, dalla Germania il giornalista Thomas Klemm gli ha dedicato un articolo.

Kyrgios merita il premio dello stivale puzzolente dell’anno (Faz)

Di seguito l’analisi pungente di Faz:

“Contrariamente a tutti gli onori sportivi di questi tempi, vogliamo dare uno sguardo a qualcuno che diffonde le peggiori sciocchezze. Nick Kyrgios, che ha difficoltà a decidere se preferirebbe essere un professionista del tennis o un ribelle da strada, ha ora scelto Jannik Sinner come suo nuovo bersaglio ideale. Poiché ha perso “ogni rispetto” per il numero uno del mondo a causa della positività ai test antidoping, Kyrgios desidera la resa dei conti: inciterà gli spettatori contro Sinner e provocherà “una rivolta totale”.

Il fatto che l’italiano non sia stato squalificato, non dovrebbe interessare il ribelle australiano. Kyrgios non è mai schizzinoso nella scelta dei suoi nemici preferiti. Ha già fatto infuriare Stefanos Tsitsipas in modo sgradevole e ha definito Novak Djokovic “stupido” e “idiota” a causa del suo comportamento durante la pandemia del coronavirus e perché voleva disperatamente essere amato come Roger Federer.” Il tennista aveva così parlato riguardo a Sinner e Alcaraz: «Sono solamente ragazzi: Alcaraz e Sinner non hanno “aura”. Rispetto a Novak, Federer, Nadal, devono ancora farne di strada per raggiungere quei livelli. Ci arriveranno sicuramente, ma realisticamente adesso sono solamente dei ragazzi che fanno cose folli. Fate di meglio.» Ora però con Djokovic giocherà il doppio.

ilnapolista © riproduzione riservata