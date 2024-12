Huijsen, la Juventus se ne liberò per 15 milioni e ora lo vuole il Real Madrid (As)

Scelse l’Italia per imparare di più sulla tattica difensiva. Ora milita nel Bournemouth. Allegri e Mourinho avevano predetto un futuro luminoso per lui.

Dean Huijsen, che la Juventus ha venduto al Bournemouth per 15 milioni quest’estate, è finito ora nei radar del Real Madrid dopo le ultime buone prestazioni con il club inglese. Il difensore ha doppia cittadinanza, olandese e spagnola, e arrivava da un prestito di sei mesi alla Roma.

Huijsen nei radar del Real Madrid, la Juventus se ne liberò per 15 milioni

Come riportato da As:

Nel processo di ricostruzione del muro difensivo del Real Madrid, ci sono due opzioni prioritarie per i terzini (Arnold e Davies) e una lista di candidati per rafforzare la centrale, che include, in pole, Dean Huijsen. L’esile difensore olandese è stato sotto i riflettori dei blancos per anni. Formatosi nelle giovanili del Malaga, all’età di 16 anni, riceveva già proposte da top club come Barcellona e Bayern Monaco, ma alla fine doveva decidere tra le due società che maggiormente lo volevano: il Real e la Juventus. Ha deciso per l’Italia per imparare di più la tattica difensiva e perché era convinto dal progetto di crescita personale a lungo termine. Ma la scorsa estate è stato ceduto per 15 milioni, con un precedente prestito alla Roma su espressa richiesta di Mourinho.

E’ un difensore ambidestro e bravo nel gioco aereo. Ha giocato 18 partite con la nazionale olandese giovanile e sei con la Spagna Under21. Il suo cartellino è salito alle stelle e il Bournemouth non lo venderà a un prezzo basso. Anche se a Madrid non sono ancora convinti che possa essere titolare. Allenatori come Allegri e Mourinho avevano predetto un futuro luminoso per lui.

Dean Huijsen segna il primo gol della Roma contro il Frosinone. Il difensore della Roma parte da centrocampo, salta due avversari e una volta arrivato in prossimità dell’area avversaria calcia a giro mettendo il pallone alle spalle di Turati.

Incredibile ma vero, questo non è il primo eurogol del difensore. Se la prima volta si può tirare in mezzo la fortuna, la seconda ci deve essere altro. Chi se lo ricorda? Semifinale di Coppa Italia di Serie C, Dean Huijsen, che indossa la maglia della Juventus Next Gen, prende palla, salta la difesa avversaria al Moccagatta e libera un siluro di sinistro che si infila sotto la traversa.

