Fury e Usyk si sono guardati negli occhi, in silenzio, per 11 minuti (senza ridere)

Sabato sera in Arabia Saudita i due pugili si sfidano nella rivincita per il campionato mondiale dei pesi massimi. Il video promo dell’evento è da Oscar

Domani sera, in a Riyad Tyson Fury e Oleksandr Usyk si sfidano nella rivincita per il campionato mondiale dei pesi massimo, quello che riunisce tutte le corone della varie federazioni. Non c’è niente di meglio al momento nella boxe. Un evento, come ha raccontato il Guardian, di cui nessuno, in Arabia Saudita ha contezza. Non se li filano di pezza, come dicono da quelle parti.

Però è un evento, ricchissimo. Prodotto come uno show epocale. Basta guardare il trailer, il promo. E’ “corto” di meno di 3 minuti semplicemente spettacolare:

I due poi si sono resi protagonisti di una scena bizzarra. Come di consueto nella conferenza stampa pre-match si sono messi faccia a faccia, a fissarsi. Si fa per i fotografi, è un rito. Solo che loro hanno esagerato: sono rimasti lì impalati per 11 minuti. Peraltro riuscendo a non ridere… Lo stallo è terminato quando i rispettivi staff li hanno separati.

Oleksandr Usyk and Tyson Fury just refused to break eye contact for over 11 MINUTES and had to be separated 😭 They set the record for the longest face off in boxing history pic.twitter.com/DFcmRMe4AN — Happy Punch (@HappyPunch) December 19, 2024

