Napoli su Vitor Roque, il Barcellona si aspetta una chiamata da Manna (Sport)

Sport è sicuro dell’interesse del Napoli per Vitor Roque, giovane attaccante brasiliano del Barcellona. Lo seguiva dai tempi dell’Atlético Paranaense. Con Xavi non trovava spazio

Sport è sicuro dell’interesse del Napoli per Vitor Roque, giovane attaccante brasiliano del Barcellona. Con Xavi non ha trovato spazio, ora è Flick a dover valutare il talento brasiliano. Nel frattempo però il Napoli si è fatto avanti e il Barça aspetta una mossa ufficiale.

Il Napoli seguiva da tempo Vitor Roque

Scrive Sport:

Il Napoli interessato a Vitor Roque. Il poco minutaggio avuto con Xavi non ha diminuito il prezzo del 19enne attaccante brasiliano. Il club presieduto da Aurelio De Laurentiis si aggiunge a Porto e Atlético Madrid che hanno dichiarato il proprio interesse alla dirigenza sportiva blaugrana.

Il Napoli ha ottimi resoconti sul brasiliano dai tempi dell’Atlético Paranaense. Se, un anno fa, non si sono mossi per ingaggiarlo, è perché loro sapevano di non poter competere con il Barça. Ora ritengono che lo scenario sia diverso. Il Barça aspetta, nei prossimi giorni, la chiamata di Giovanni Manna. Gli italiani vogliono sapere quali sono le intenzioni del Barça con Vitor Roque. L’operazione non sarebbe legata al futuro di Victor Osimhen, il fuoriclasse napoletano che ha un valore di mercato di 100 milioni di euro.

Il Napoli ha contattato l’agente a maggio (El Mundo Deportivo)

Da giorni si parla del futuro di Vitor Roque. Attaccante del Barça arrivato a gennaio dal Brasile che ultimamente sta trovando poco spazio. Xavi non sembra nemmeno intenzionato a regalare più di qualche chance al giovane brasiliano. Per questo si parla del suo futuro lontano da Barcellona, almeno in prestito. Tra le papabili squadre che potrebbero interessarsi al giovane attaccante c’è il Napoli. Secondo il Mundo Deportivo, il club di De Laurentiis ha contattato l’entourage del giocatore per informazioni.

Scrive el Mundo Deportivo:

“Il calcio europeo attende i piani del Barcellona per la prossima stagione. In questo senso uno dei nomi che sta facendo parlare è quello di Vitor Roque. Il Barça sta prendendo in considerazione un prestito per la prossima stagione se non riesce a tesserarlo per mancanza di fair play. Diversi club si sono interessati a lui situazione. Manchester United, Napoli, Nizza e Olympique Lione hanno contattato il suo agente per conoscere la situazione di Vitor Roque. Questi club si uniscono all’interesse di Siviglia e Betis. Il giocatore prenderebbe in considerazione l’idea di andare in prestito in accordo con il club solo se continuasse a vedere che non potrà avere posto nel Barça a breve termine”.

ilnapolista © riproduzione riservata