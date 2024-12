Di Lorenzo: «Siamo in alto grazie a chi gioca, ma anche a chi non gioca sempre e ci dà la spinta»

A Dazn: : «È bello stare lì in alto ma ci sono ancora tante partite, siamo contenti ma c’è tanta strada»

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sfida vinta contro il Venezia dalla squadra di Antonio Conte.

Le parole di Di Lorenzo

Il Maradona canta?

«Sì, sentiamo ed è sempre bello giocare qui dinanzi ai nostri tifosi: ogni partita qui è pienissimo con una atmosfera molto bella e noi in campo dobbiamo cercare di dare il massimo. Per quest’unione, continuiamo a cavalcarla!

Chiudete l’anno in testa alla classifica, cancella il passato?

«Quello che c’è stato è. passato ora conta il presente. È bello stare lì in alto ma ci sono ancora tante partite, siamo contenti ma c’è tanta strada»

Hai preso la macchina fotografica al fotografo del Napoli per fotografarlo

«Ci tenevo, a parte gli scherzi sono contento per Jack perché merita tantissimo per quello che fa durante la settimana. Siamo in alto per quelli che giocano ma soprattutto per quelli che non giocano che danno una spinta durante tutta la settimana. Bello come abbiamo festeggiato il gol di Raspadori, siamo veramente contenti! Jack e tutti i ragazzi che stanno trovando poco spazio, tutti insieme, spingiamo per riportare il Napoli dove merita»

