De Laurentiis: «Auguri al sindaco Manfredi. Sentivo parlare di una sua sostituzione con la Schlein»

Il presidente De Laurentiis è intervenuto a Radio Crc, radio partner ufficiale del Napoli, e ha esteso gli auguri di Buon Natale anche al sindaco di Napoli Manfredi. Ha evidentemente cambiato rotta il presidente del Napoli, ha finalmente compreso che il sindaco di Napoli è uno che la sa lunga.

De Laurentiis: «Auguri al presidente della Regione De Luca»

Le parole del presidente del Napoli:

«Per lo stadio saprete tutto a tempo debito. Quando tornerò farà una conferenza stampa con Chiarello sullo stadio. Per il momento vado a fare gli auguri al primo cittadino il sindaco Manfredi, grandissimo personaggio. Sentivo parlare di una sua sostituzione con la Schlein. Auguri al presidente De Luca. State in famiglie, fate un carezza ai bambini, stiamo tutti quanti vicini. Poi l’invito a stare in famiglia, con i vostri figli ed i vostri genitori».

«Sarò a Los Angeles, mi alzerò alle 4 per vedere la partita preparare tutta la pratica scaramantica»

Domenica il Napoli gioca contro il Venezia al Maradona. Il presidente ha annunciato che purtroppo non potrà esserci. Sarà a Los Angeles per Natale e per altri impegni di lavoro. A Radio Crc ha assicurato però che guarderà la partita e, nonostante il fuso orario, si alzerà presto per “preparare tutta la pratica scaramantica”. Le parole del presidente a Radio Crc:

«Io sarò a Los Angeles, mi alzerò alle 4 per vedere la partita perché si gioca alle 15 e devo preparare tutta la pratica scaramantica per essere alle 6 pronto sul maxi-schermo. Io ho costruito un cinema vero per vedere la partita, con amici veri e parenti».

