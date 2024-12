Napoli-Venezia, De Laurentiis: «Sarò a Los Angeles, mi alzerò alle 4 per vedere la partita preparare tutta la pratica scaramantica»

A Radio Crc: «Devo essere pronto alle 6 davanti al maxi-schermo. Io ho costruito un cinema vero per vedere la partita, con amici veri e parenti»

Domenica il Napoli gioca contro il Venezia al Maradona. Il presidente ha annunciato che purtroppo non potrà esserci. Sarà a Los Angeles per Natale e per altri impegni di lavoro. A Radio Crc ha assicurato però che guarderà la partita e, nonostante il fuso orario, si alzerà presto per “preparare tutta la pratica scaramantica”.

De Laurentiis: «Ho costruito un cinema vero per vedere la partita»

Le parole del presidente a Radio Crc:

«Io sarò a Los Angeles, mi alzerò alle 4 per vedere la partita perché si gioca alle 15 e devo preparare tutta la pratica scaramantica per essere alle 6 pronto sul maxi-schermo. Io ho costruito un cinema vero per vedere la partita, con amici veri e parenti».

Gli struffoli: «io ci metto le nocelle, i canditi facciamoli mangiare ai milanesi» Il presidente De Laurentiis è intervenuto a Radio Crc, radio partner del Napoli, per diffondere i propri auguri di Natale a tifosi, calciatori e a tutte le parsone che lavorano con e attorno al Calcio Napoli. Il presidente ha anche anticipato qualche indiscrezione sulla sua cena di Natale. «A Los Angeles? Si, si mangia napoletano, gli struffoli mi accompagneranno. Ora si arrabbieranno, ma abbiamo fatto una variante: più piccoli, non a palline, con un miele fantastico. Anche il panettone, ma vuoi mettere quello con le nostre albicocche con il candito? Lasciamoli ai milanesi. Capitone? Adoro il capitone, seppur grasso, ma a casa mia lo mangiano a fatica, soffro e quindi evito proprio».

