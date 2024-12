McTominay mostruoso ma oggi Lukaku merita una lode particolare. Kvara ha risposto alle critiche e alle perplessità

Conte ha fatto del Napoli una squadra solida e sicura dei suoi mezzi

Cesare – Caro Guido vittoria meritata del Napoli contro un modesto e spuntato Torino e ha inanellato l’ottavo clean sheet. Nel primo tempo il Napoli ha dimostrato una buona fase offensiva segnando un gol e con altre 2-3 occasioni da gol sventate dall’ottimo gigantesco portiere granata. Ma stranamente ha concesso troppo in fase difensiva con gli avversari che hanno avuto un paio di occasioni da gol nette.

Guido – Tutto vero. Ma il Napoli ha giocato un grande secondo tempo. Ha controllato bene la partita e ha portato a casa la vittoria senza correre rischi. Kvara ha giocato una ottima partita in particolare nel primo tempo ed è stato anche autore di un grande assist sul gol di McTominay. Ogni volta che toccava palla si accendeva una luce. E questo potrebbe essere un grande segnale per il Napoli.

Cesare – Sì concordo, Kvara sembra aver dato una grande risposta alle critiche e alle perplessità. E poi McTominay è stato autore di una partita mostruosa. È stato di gran lunga il migliore in campo segnando, creando opportunità in attacco, riconquistando palla e ripartendo e facendo anche un grande lavoro in fase difensiva. E anche di testa è predominante sia in fase difensiva che in avanti. Veramente un gran giocatore e i suoi ex-tifosi si staranno ancora chiedendo a Manchester come sia stato possibile cederlo.

Guido – Una lode particolare merita Lukaku che ha giocato una buona partita. Evidentemente non si fa condizionare dalle critiche. Ha anche sfiorato il gol con un gran colpo di tacco. Continuo a a ritenerlo irrinunciabile anche se non fa sfracelli. D’altro canto non vedo alternative a lui al momento.

Cesare -Simeone è entrato come al solito bene e ha anche lui sfiorato il gol nel finale e solo una grande parata del portiere torinista lo ha fermato, ma la sensazione è che il Napoli avrebbe bisogno, se si fa spazio in rosa, di un attaccante alternativo per caratteristiche al belga, su cui si poggia molto la squadra. E a proposito di fare spazio in rosa sta diventando una boutade la situazione Raspadori.

Guido – È vero. Che abbia estimatori per il mercato di gennaio e quello che è sicuro è che Conte non lo vede proprio e non gioca ormai da tempo. E francamente è un peccato che passi la sua carriera, negli anni migliori, a scaldare la panchina. Per me occorre darlo via senza pretendere cifre improponibili. Il giocatore merita, anche per la correttezza e la professionalità dimostrate, di avere l’opportunità di mostrare tutto il suo valore.

Cesare -Ma quello che la società fa trapelare è che invece il giocatore sia fondamentale per la squadra e il tutto sta veramente diventato esilarante. Se si vuol fare una osservazione è che però il Napoli (e lo abbiamo detto anche in precedenza) deve chiudere prima queste partite e non può arrivare alla fine con il minimo scarto mantenendo la squadra avversaria in partita fino alla fine. Basta un rimpallo, un calcio piazzato, un errore e perdere dolorosamente i 3 punti. E lo ha detto anche Conte nel post-partita. Ed è invece importante non sprecare nulla perché sappiamo bene che questo sarà un campionato difficile che si giocherà fino alla fine e la lotta sarà dura. Ma sicuramente abbiamo la convinzione che il Napoli si giocherà lo scudetto fino alla fine.

Guido – Comunque a Torino il Napoli ha giocato una bella partita costruendo almeno quattro nitide palle gol. Alcune ripartenze a Torino sono state da manuale. Alcune uscite dello scozzese da incorniciare. Il terzetto Anguissa, Lobotka (non la sua migliore partita), McTominay ha fatto scuola. Il Napoli è una squadra solida e sicura dei suoi mezzi. E questo è merito di Conte.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: buono Guido:buono

Di Lorenzo – Cesare: buono; Guido:buono

Olivera – Cesare: buono; Guido:buono

Rrahmani – Cesare: buono; Guido:buono

Buongiorno – Cesare: sufficiente ; Guido:incerto

Anguissa – Cesare: buono ; Guido: buono

Lobotka – Cesare: sufficiente ; Guido: così così

McTominay – Cesare: mostruoso ; Guido: eccezionale

Politano – Cesare: sufficiente ; Guido:buono

Lukaku – Cesare: sufficiente ; Guido:buono

Kvara – Cesare: buono; Guido: buono

Spinazzola – Cesare: n.v.; Guido: n.v.n.v.

Neres – Cesare: sufficiente; Guido: n.v.

Simeone – Cesare: sufficiente; Guido:sufficiente

Folorunsho – Cesare:n.v. ; Guido:n.v.

Conte – Cesare:buono ; Guido:

