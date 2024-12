Conte: «Dobbiamo saper cambiare spartito, percepire sempre il tipo di partita che stiamo giocando»

In conferenza: «Spesso non riconosciamo quando una partita sta cambiando, dobbiamo migliorare e adeguarci»

Antonio Conte, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa da Castel Volturno in preparazione della sfida contro il Venezia che avrà luogo domani alle ore 15 allo Stadio Diego Armando Maradona. Tra i tanti argomenti proposti dai giornalisti in sala stampa, il mister del Napoli si è soffermato sulle possibilità di miglioramento del suo Napoli in aspetti “emotivi” delle gare, oltre che tecnici. Uno di questi riguarda la comprensione globale del tipo di partita, che volta per volta richiede – anche all’interno della stessa – di adeguarsi a cambiamenti e a diversi spartiti che vanno fuori dal seminato.

Conte: «Vogliamo aumentare i minuti di alta qualità»

Di seguito l’estratto preciso:

L’obiettivo è proprio di allungare il minutaggio ad alta qualità. Quello che noi dobbiamo percepire in ogni momento è il tipo di partita si sta giocando e che partita ci viene richiesto di giocare. Dobbiamo migliorare su quello, perché a volte quando lo spartito cambia in corsa non riconosciamo sempre che qualcosa si sta modificando. Dobbiamo migliorare sull’adeguarci a questo, fa parte del lavoro che stiamo facendo. A volte non leggiamo certe situazioni, ma i miei ragazzi hanno un’incredibile applicazione, quindi è un aspetto migliorabile.»

Sui punti raccolti con le medio-piccole:

«Incrocio le dita (ride ndr) pur non volendo essere scaramantici. È normale che quando incontri squadra sulla carta inferiori a te la partita devi vincerla, altrimenti significa che hai mancato di qualcosa. Quando incontri squadra di pari livello o superiori è anche accettabile non raccogliere niente, pur dando il massimo. Le squadre di un livello inferiore al tuo, anche se leggermente inferiore, devi batterle. Dipende da te»

Politano oggi si è allenato, dovrebbe partire titolare contro il Venezia (Sky Sport)

Le parole di Massimo Ugolini, inviato Sky Sport:

«La speranza che Conte ci dia certezza sulla disponibilità di Politano. Oggi si è allenato, non dovrebbe esserci problemi sulla sua presenza. Resta il ballottaggio Neres-Kvara, da quello che abbiamo capito Neres è avanti. Kvara viene da un infortunio superato ma comunque da gestire nel recupero graduale. Potrebbe partire dalla panchina. Juan Jesus al posto di Buongiorno in coppia con Rrahmani. Fermo restando che domani è una partita importante per mantenere le prime posizioni in classifica».

