Buongiorno: «Con Lukaku ci scambiamo consigli su come migliorare»

A Dazn: «Oggi abbiamo preparato la partita in questi pochi giorni. Siamo carichi, abbiamo voglia di fare un grande match».

L’esclusione dalla Coppa Italia?

Ti capita di dare qualche consiglio a Lukaku?



«Sicuramente con lui ci parliamo molto. Io per avere qualche consiglio sui movimenti degli attaccanti, e invece gli do qualche consiglio io magari per i difensori. È ovvio che quando c’è una fase difensiva così organizzata, dove tutti si impegnano, dobbiamo riuscire a equilibrare questa cosa qui cercando di segnare ed essere più cinici davanti. Stiamo lavorando tanto, stiamo migliorando e speriamo di migliorare sempre di più».