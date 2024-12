Quagliarella: «Stasera sarà tutto diverso rispetto a giovedì. Conte sarà bello arrabbiato»

A Sky: «Sarà la miglior formazione, ma non penso che la Lazio arrivi rilassata per la vittoria in Coppa Italia».

L’ex Napoli, Fabio Quagliarella ha parlato ai microfoni di Sky prima della seconda sfida degli azzurri contro la Lazio commentando:

«Sarà tutto diverso rispetto alla Coppa Italia. Si gioca a Napoli, conoscendo Conte sarà bello arrabbiato, a lui le sconfitte non piacciono. Sarà la miglior formazione, ma non penso che la Lazio arrivi rilassata per la vittoria in Coppa Italia».

Poi in merito all’esclusione di Kean dalla formazione titolare della Fiorentina che è in campo contro il Cagliari: «Lo ha dichiarato che lo deve gestire, ma io da fuori non so quanto lo terrei fuori. Sicuramente avrà accusato qualche problemino alla schiena e onde evitare peggioramenti lo avrà lasciato a riposare. Ma quando io stavo bene non volevo riposare mai». Quanto è cresciuto? «Tanto perché ha quella serenità di sentirsi importante e giocare sempre che alla Juventus non poteva avere, è l’anno dell’esplosione definitiva per lui».

