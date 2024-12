Amorim riconosce la precarietà della sua posizione: «L’allenatore dello United non può mai sentirsi al sicuro»

«Si può sottolineare che sono qui solo da un mese e ho avuto solo quattro allenamenti. Ma la cruda realtà è che non stiamo vincendo le partite»

Ruben Amorim ha detto di essere consapevole che il suo lavoro sarà a rischio se non riesce a invertire la scivolata allarmante del Manchester United e ha riconosciuto che i sostenitori sono “stanchi” delle carenze della squadra. Amorim riconosce lo stato volatile della gestione ed è determinato a prosperare sulla pressione.

A sole tre vittorie in dieci partite, l’ingaggio di Amorim dallo Sporting Lisbona per una cifra di 9,2 milioni di sterline non ha ancora dato i frutti sperati, lasciando l’United bloccato al 14° posto nella Premier League. L’allenatore ha detto di non essere immune dal pericolo perché lo United ha pagato 10 milioni di euro (8,3 milioni di sterline) per liberarlo dal suo contratto allo Sporting a novembre e sa che deve vincere. Del resto il suo successore allo Sporting, João Pereira, è stato licenziato questa settimana dopo solo otto partite.

Amorim è pienamente consapevole che il suo lavoro potrebbe essere il prossimo sulla lista dei licenziamenti.

«Sono pienamente cosciente del lavoro in cui mi trovo. Il manager del Manchester United non può mai permettersi di sentirsi al sicuro. Se i risultati non migliorano, non importa se pagano la mia clausola di rescissione. Ogni allenatore affronta la stessa pressione».

Tuttavia, nonostante la gravità della situazione, Amorim ha espresso un certo grado di fiducia di fronte alle sfide in corso. «Si può sottolineare che sono qui solo da un mese e ho avuto solo quattro allenamenti. Ma la cruda realtà è che non stiamo vincendo le partite, e comprendo questo».

Lo United ha subito una sconfitta particolarmente amara contro i Wolves nel giorno di Santo Stefano, segnando la terza sconfitta consecutiva per il club.

Quando l’United ha contattato Amorim a metà stagione, sperava di assumere le redini all’Old Trafford la prossima estate. Tuttavia, un inatteso ultimatum dal club ha comportato un ulteriore esborso di 900.000 sterline oltre alla sua clausola di rescissione di 8,3 milioni per accelerare il suo arrivo.

Amorim ha riconosciuto le difficoltà di instaurare la sua filosofia tattica in un lasso di tempo così breve, avendo sottovalutato il numero di sconfitte che avrebbe dovuto affrontare al suo arrivo. «Non serve a nulla soffermarsi su ciò che sarebbe potuto essere. Sono concentrato esclusivamente sul mio lavoro».

La strada davanti non sarà facile, con il Newcastle – attualmente in grande forma – che visiterà l’Old Trafford per il prossimo incontro. Questa partita costringerà anche Amorim ad adattarsi in assenza del capitano Bruno Fernandes, espulso contro i Wolves, insieme a Manuel Ugarte, che ha ricevuto il suo quinto cartellino giallo.

n un colpo di scena tattico, Amorim ha accennato alla possibilità di consegnare la fascia di capitano a Harry Maguire, in precedenza spogliato del dovere dal precedente allenatore Erik ten Hag. «Dovrà solo aspettare e vedere quando arriverà il momento della partita. Maguire ha dimostrato grande concentrazione sul suo lavoro, ignorando il caos esterno. Rimane determinato ad aiutare la squadra».

