Adani: «Neres ha fatto il bello e cattivo tempo sostituendo Kvara, anche se nel primo tempo poteva giocare meglio»

A La Domenica Sportiva: «Dopo ha giocato molto bene nell’uno contro uno anche grazie alla sua velocità. Fa tante cose in campo e quasi tutte belle».

Lele Adani ha parlato al programma su Rai 2 La Domenica Sportiva della prestazione di David Neres contro l’Udinese.

Adani: «Neres ha fatto il bello e cattivo tempo sostituendo Kvara»

Il brasiliano sostituirà Khvicha Kvaratskhelia fino a quando il georgiano non si riprenderà dall’infortunio; poi starà a Conte decidere chi schierare dal primo minuto. Certo è che il Napoli, chiunque sarà il panchinaro dell’altro, ha una riserva di lusso a disposizione.

Le parole di Adani:

«Neres fa tante cose e quasi tutte belle. Poteva far meglio nell’occasione capitatagli nei primi minuti. Però dopo ha giocato molto bene nell’uno contro uno anche grazie alla sua velocità. Sull’azione del gol, in slalom, va sul destro e viene premiato nonostante un tiro sbagliato col destro. Sostituendo Kvaratskhelia ha fatto il bello e cattivo tempo».

Ecco cosa scrive l’edizione napoletana di Repubblica:

Neres ha avuto bisogno di tempo per ambientarsi in Italia ed entrare in sintonia con Conte, che chiede ai suoi esterni d’attacco di dare una mano anche nella fase difensiva. Per trovare spazio nel 4-3-3 dell’allenatore servono infatti duttilità tattica e disponibilità al sacrificio, tant’è che sulla fascia destra è diventato quasi intoccabile un gregario di lusso come Matteo Politano. A sinistra invece Kvaratskhelia sta ancora cercando di adeguarsi alle nuove consegne e pure per questo l’inizio di stagione del georgiano è scivolato via tra alti e bassi, già prima dell’infortunio. Le gerarchie nello spogliatoio sono in evoluzione e toccherà dunque all’attaccante georgiano riconquistarsi il posto, appena ritornerà a disposizione dopo l’ infortunio. Intanto il Napoli cavalcherà l’entusiasmo di Neres, che a Udine è piaciuto per livello e continuità di rendimento.

