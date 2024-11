Torino, Walukievicz dopo il Monza: «Lukaku è come Djuric, ma è più veloce e palleggia meglio»

In conferenza: «Col Napoli daremo tutto, bisogna crescere e analizzare. Non siamo in un momento facile»

Il Torino non è in un momento felicissimo. Da quando si è infortunato Zapata (stagione finita per lui ndr), i granata non riescono a riprendere la propria identità. Vanoli aveva costruito – o almeno lo stava facendo, era nelle intenzioni – una buona identità. La squadra era aggressiva, conosceva il gioco, pressava bene uomo-su-uomo e aveva trame fitte ben schematizzate. Basti ricordare il pareggio spettacolare a Milano col Milan di Fonseca (che poi si è rivelato non essere propriamente una corazzata, va detto). Ora domenica alle 15 arriverà il Napoli all’Olimpico Grande Torino, che l’anno scorso perse miseramente 3-0 con gol, tra gli altri, pure di Buongiorno. Proprio di quella sfida ha parlato Sebastian Walukiewicz nel post-gara di ieri.

Walukievicz: «Lukaku come Djuric, ma più veloce»

Di seguito un estratto delle dichiarazioni del difensore in conferenza stampa, al termine di Torino-Monza:

Che partita è stata? Dove potevate fare meglio?



«I primi cinque minuti non ha funzionato qualcosa, poi abbiamo modificato qualcosa. Abbiamo creato situazioni, non tante ma comunque abbiamo creato. Non siamo felici del pareggio, così come i tifosi. Questo momento non è facile, ma non cambia nulla. Dobbiamo crescere e lavorare, spero di fare ancora meglio.»

I tifosi vi hanno fischiato alla fine: come potete ricucire il rapporto?



«Per tutti i giocatori non è facile quando i tifosi fischiano. La squadra lo capisce, nelle ultime gare abbiamo fatto tante sconfitte: dobbiamo lavorare di più per noi e per i tifosi, cercando di vincere le prossime partite.»

Ora c’è il Napoli:



«Il Napoli è forte, ma dobbiamo crescere e analizzare. Daremo tutto domenica prossima. Il coraggio c’è sempre, anche noi vogliamo vincere e non andiamo in campo con la testa bassa. Djuric e Lukaku hanno caratteristiche simili, Lukaku è più veloce e palleggia meglio con il pallone. Dobbiamo essere pronti, non sarà facile.»

