Lukaku sul gol: «Ieri in allenamento abbiamo provato lo schema del gol»

«Non dobbiamo parlare sempre di me, ma della squadra. Di come lavoriamo tutti insieme per vincere, oggi lo abbiamo fatto ed è un altro step importante»

Sull’azione del gol: «Ieri abbiamo provato lo schema del gol. Di Lorenzo ha messo una grande palla ed è andata bene» Leggi anche: Napoli-Roma 1-0, il gol del vituperato Lukaku porta in vantaggio gli azzurri Scudetto? «Troppo presto, dobbiamo continuare a crescere e vincere le partite. Lavoriamo al centro sportivo e poi vedremo». Imparare il Napoletano? «Ad oggi niente, l’italiano è più facile. Ma a fine stagione lo parlerà»

