The Dark Side of Football: la salute mentale, la vita da giramondo, la maternità negata

Un gran bel pezzo di Athletic sul calcio non patinato, quelli e quelle che non vestono Gucci e che vivono col pallone. La realtà non è come sembra

The Dark Side of the Moon, è il titolo di uno storico album dei Pink Floyd. L’album è entrato nella cultura di massa per indicare ciò che è nascosto, che non si vede ma c’è. E spesso il lato oscuro della luna è qualcosa che non ci piace. The Athletic ha trascorso ottobre parlando con calciatori di tutte le leghe maschili e femminili, per conoscere “ciò che le persone non vedono nel calcio“. Il dark side of the football. “Com’è la vita di un calciatore fuori dalla Premier League nel 2024? Quali sono le sue paure e ansie? Come costruisce la sua vita e la sua famiglia tra i cambiamenti di club e una carriera fisicamente impegnativa?”

Dimenticate i Neymar, i Messi, i Ronaldo, soprattutto gli Antony. Calciatori patinati che mostrano i loro zaini Gucci. Ma è nelle leghe minori che si gioca nel fango. Si torna a casa e non c’è la certezza che il giorno dopo ci sia ancora un campo su cui giocare.

The Dark Side of the Football: figli, infortuni, trasferte, malattie

I problemi sono quelli di ogni persona. La cura dei figli, lo stress, più infortuni e poche garanzie lavorative.

“Jamie Walker stima che suo figlio Jace, ora di nove anni, abbia avuto cinque, sei asili nido prima di iniziare la scuola, mentre la carriera del padre lo portava da un club all’altro. Hanno vissuto in quattro case nei suoi tre anni al Bradford. «Ho pensato di comprarne un paio di volte. È piuttosto dura mettere radici da qualche parte. È una parte importante di ciò che la gente non vede nel calcio, specialmente in League One, League Two, dove non vieni pagato quanto i ragazzi in Premier».

Delle oltre 300 giocatrici intervistate, solo due sono incinte. Le politiche sulla maternità stanno migliorando. Inevitabilmente, la gravidanza ha un impatto biologico maggiore sulle madri. Questo aspetto “terrorizza” la calciatrice che gioca in difesa con le Durham Women Sarah Wilson, 33 anni. «Arrivi a una certa età e pensi, ‘Se ora dovessi avere figli, la mia carriera sarebbe potenzialmente finita’. E so che non è la realtà, ma è qualcosa a cui devi pensare. Dobbiamo fermarci per un certo periodo di tempo. Non sai, alla fine, se sarai in grado di tornare».

La sua compagna di squadra Carly Johns, 21 anni, aggiunge: «Mi chiedo sempre: ‘Dovrei aspettare fino alla fine della mia carriera da calciatrice per avere figli?’. Ma poi sarò piuttosto vecchia, voglio essere una madre giovane».

La salute mentale una priorità

Il sistema ha migliorato atteggiamento nei confronti della salute mentale, ma molti giocatori sono ancora reticenti ad aprirsi con lo staff o i compagni di squadra. La psicologia è un aiuto riconosciuto per le prestazioni, ma parlare di salute mentale in senso emotivo è meno diretto. «C’è questo elemento di non voler mostrare debolezza», afferma Sam Walker. Sarcevic si è rivolto alla Professional Footballers’ Association (PFA) quando, sentendosi escluso dall’allenatore, aveva “disperatamente” bisogno di qualcuno con cui parlare. «A quel tempo, non sarei andato da un compagno di squadra o altro».

Il calcio femminile sta anche sfatando un altro tabù: il ciclo mestruale. Nel 2023, Durham ha iniziato a lavorare con una fisioterapista della salute femminile. «Ha parlato di tutto ciò di cui nessuno parla nel calcio femminile», afferma Wilson. Forse il più grande problema fisiologico nel gioco femminile negli ultimi anni è stata l’epidemia di infortuni al legamento crociato anteriore

Sam Walker si è rotta il suo legamento crociato anteriore nel 2015 quando era al Colchester United. La scoperta della rottura del legamento crociato anteriore «mi ha colpito come un treno», ma fortunatamente il Colchester ha prolungato il suo contratto. «Un gesto incredibile per togliermi quello stress», dice.

«Nel calcio femminile, le persone che giocano a livello professionistico sono persone che lo amano davvero», continua un’altra calciatrice in riferimento ai guadagni percepiti. «Sopravvivere a tutto ciò che è fuori dal campo è un’altra questione».

«Non so come dirlo, ma la maggior parte dei miei amici al di fuori del calcio probabilmente lo vede sotto una luce diversa ora», conclude Jamie Walker. «Se lo chiedessi a qualcuno, penserebbe che è il miglior lavoro del mondo. Tutto è roseo, ogni singolo giorno, vieni pagato bene e basta. I miei amici hanno visto le cose che ho passato. Sanno che il calcio non è tutto ciò che viene dipinto a volte. Ci possono essere momenti difficili lungo il cammino».

