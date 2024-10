In Inghilterra il calcio femminile ha raggiunto la parità con quello maschile: si lamenta per le troppe partite (The Athletic)

L’alibi di The Athletic: perciò non battono il Barcellona. Ci si chiede come mai dal 2007 una squadra inglese non vince la Champions. Solo il Chelsea il club più costante.

E’ iniziata la Champions League anche per il calcio femminile e le squadre inglesi presenti (Arsenal, Chelsea e Manchester City) cercheranno di dare filo da torcere all’infermabile Barcellona per portarsi a casa la coppa che in Inghilterra manca dal 2007.

Con l’evoluzione del calcio femminile inglese, confermato anche dalla vittoria nell’ultimo Europeo nel 2022, com’è possibile che si faccia così fatica a oltrepassare le semifinali? The Athletic ha risposto così: i troppi impegni. Quello che lamentano anche nel calcio maschile d’altronde.

Anche il calcio femminile in Inghilterra lamenta le troppe partite

Scrive The Athletic:

La vittoria dell’Arsenal nella massima competizione europea 17 anni fa rimane l’unico successo inglese, e ogni anno che passa la domanda è sempre: perché le squadre inglesi non sono nell’élite europea? Il campionato femminile inglese è uno dei più importanti e competitivi in Europa, ma la mancanza di successi in Champions toglie il lustro alla sua presunta qualità. E’ davvero così o è semplicemente difficile battere il Barça? La squadra più costante in Europa è stata il Chelsea, che ha raggiunto la semifinale cinque volte negli ultimi sette anni; hanno perso in semifinale con i blaugrana lo scorso anno e in finale nel 2021.

Il problema per il calcio inglese è che Arsenal e Manchester City non sono state in grado di essere a quella portata in Champions; ciò ha limitato lo sviluppo di una squadra tanto competitiva. Il City non partecipava alla Champions dalla stagione 2020-21, dove poi ha perso ai quarti indovinate contro chi? Il Barcellona. E quest’anno incontreranno di nuovo il Barça ai gironi. Alcuni tecnici hanno criticato la programmazione dei match di campionato rispetto a quelli europei, definendola addirittura una “lega amatoriale” perché non viene incontro al livello di partite da affrontare.

Le squadre inglesi giocano più partite rispetto ad altre:

Il problema ulteriore si pone anche per la coppa nazionale, che prevede una fase a gironi. La realtà è che la Wsl (campionato inglese femminile) è il campionato più competitivo d’Europa, ma alcune squadre sono costrette a fare gli straordinari. Questo non è il caso di altri campionati. La speranza è che i club d’Inghilterra siano un giorno abbastanza forti da vincere anche contro i migliori d’Europa con maggiore continuità.

