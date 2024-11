The Athletic celebra la scivolata di Bradley su Mbappé: “Un esempio perfetto di tempismo e aggressività”

“Un giovane nordirlandese senza paura, noncurante della reputazione di Mbappé, lo ha scaraventato sull’erba senza troppi convenevoli”

The Athletic è rimasto stupito da un particolare gesto tecnico di Liverpool-Real Madrid, la svicolata di Bradley su Mbappé. Quello è stato “il momento che ha acceso la miccia ad Anfield“. E lo racconta come fosse uno scontro epico fra due eroi dei classici:

“Kylian Mbappé si era allontanato da Alexis Mac Allister sulla sinistra mentre il Real Madrid contrattaccava a ritmo sostenuto poco dopo la mezz’ora. Il pericolo era chiaro, ma un giovane nordirlandese senza paura, noncurante della reputazione di Mbappé, ha preso il controllo della situazione. Conor Bradley si è lanciato in avanti e ha eseguito un intervento duro appena fuori dall’area di rigore“.

Uno vero scontro fra Davide e Golia. “Un esempio perfetto di tempismo e aggressività controllata. Mentre Mbappé veniva scaraventato sull’erba senza troppi convenevoli, Bradley emergeva trionfante con la palla tra i piedi. Anfield a quel punto gridò la sua approvazione“.

E per rendere l’idea di quanto quella scivolata abbia gasato la Kop, basti pensare che “Nemmeno i gol che seguirono nella vittoria per 2-0 del Liverpool segnati da Alexis Mac Allister e da Cody Gakpo scatenarono una reazioni così impetuosa di Anfield“.

Bradley è stato impressionante in difesa

Dopo l’elogio romantico, arriva il commento più tecnico. Il giovane terzino ha “aiutato il Liverpool a sconfiggere il Real Madrid per la prima volta dal 2009. Bradley è stato impressionante in difesa, assicurando che fosse una serata orribile per Mbappé. Il terzino destro 21enne ha avuto anche un impatto notevole in attacco. Ha visto un miracolo di Courtois su un suo colpo di testa, ha fornito l’assist per il gol di Mac Allister. La Kop ha scandito ripetutamente il nome di Bradley prima di tributargli una standing ovation quando è stato sostituito alla fine dopo aver sentito dolore al tendine del ginocchio“.

Bradley non avrebbe questi elogi se in panchina non ci fosse stato un certo Arne Slot. Il suo Liverpool “ha spazzato via Milan, Bologna, Lipsia, i campioni tedeschi del Bayer Leverkusen e i campioni spagnoli del Real Madrid subendo solo un gol. Stanno guardando tutti dall’alto in basso, in patria e in Europa“.

