Tebas: «Perez si crede il Messia salvatore del calcio ma, paradossalmente, nessuno nel settore lo sostiene»

La risposta al presidente del Real: «Secondo lui tutto è sbagliato, solo le sue idee sono corrette. L’unica cosa evidente è la sua influenza in certi ambienti politici»

Non si è fatta attendere la risposta di Javier Tebas, presidente della Liga, alle accuse di Florentino Perez, presidente del Real Madrid. Oggi, durante l’Assemblea Generale del Real, Perez ha attaccato duramente la Liga, la Uefa e la Fifa. Su X, Tebas risponde per le rime:

“Dopo aver ascoltato Florentino Pérez in assemblea, continuo a vedere in lui quel carattere “messianico” di salvatore del calcio che, paradossalmente, nessuno nel settore sostiene. Secondo lui tutto è sbagliato e solo le sue idee sono corrette.

Venerdì scorso, 22, durante l’assemblea della Liga, sono state affrontate alcune delle loro critiche alla nostra organizzazione. Questi sono stati difesi con veemenza dalla JAS, ma dopo un serio dibattito e una votazione segreta, ha ottenuto solo 3 voti sui 42 possibili.

Non può ingannare i club della Liga, anche se sembra che altri possano farlo, compresi alcuni settori della classe politica e alcuni “portaCoces”. Continueremo a smascherare le loro bugie, gli emendamenti fantasma e le mezze verità. L’unica cosa evidente è la sua chiara influenza in certi ambienti politici, cosa che racconta senza nemmeno arrossire“.

Tras escuchar a Florentino Pérez en la asamblea, sigo viendo en él ese carácter “mesiánico” de salvador del fútbol que, paradójicamente, nadie dentro del sector respalda. Según él, todo está mal y solo sus ideas son correctas. El pasado viernes 22, en la asamblea de LaLiga, se… pic.twitter.com/PHvMYroOUf — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) November 24, 2024

Tebas sul Pallone d’Oro: «Il vittimismo del Real Madrid è inutile ed esagerato»

Il Presidente della Liga Javier Tebas Medrano ha commentato in modo amaro il boicottaggio del Real Madrid per la cerimonia del Pallone d’Oro. La squadra madrilena si è rifiutata di partecipare, riferendo che pensava che nessuno dei suoi calciatori uomini sarebbe stato premiato.

Ecco lo sfogo di Tebas riguardo la scelta e l’atteggiamento adottato dal club spagnolo nei confronti della celebrazione:

«Sono un tifoso del Real. I valori più importanti di questo club erano essere un gentiluomini e stringere la mano quando si perde. Credo che il Real Madrid abbia perso questo spirito un po’ di tempo fa. Avrebbero dovuto andare alla cerimonia e non mettere in discussione il sistema di France Football, che è trasparente, con 100 giornalisti che votano. Il vittimismo del Real è inutile ed esagerato. Non so dove vogliano arrivare. Anche in Spagna stiamo vivendo questa mancanza di eleganza”.

ilnapolista © riproduzione riservata