Sport, la programmazione in tv e streaming di lunedì 4 novembre

Tanti gli appuntamenti di sport in programma per lunedì 4 novembre. Si chiude innanzitutto l’undicesimo turno di Serie A con tre sfide in programma. Parma-Genoa, Empoli-Como e Lazio-Cagliari che saranno visibili tutte su Dazn, la sia della Lazio sarà trasmessa anche da Sky.

Lo sport in tv di lunedì 4 novembre

ore 18.30: Parma-Genoa su Dazn 1 – [Guida]

ore 18.30: Empoli-Como su Dazn 2 – [Di Bello]

ore 20.45: Lazio-Cagliari su Dazn 1 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Ayroldi]

Ci saranno anche due match del calcio estero da seguire su Dazn e Sky

21.00 Calcio, LaLiga: Celta Vigo-Getafe Dazn

21.00 Calcio, Premier League: Fulham-Brentford Sky Sport Max

Tra gli altri eventi sportivi che chiudono il week end sportivo ci sono anche Basket, tennis

Basket

02.00 Basket Nba: Brooklyn-Menphis Sky Sport NBA

04.30 Basket Nba: L.A. Clippers – San Antonio Sky Sport Nba

Tennis

Per il tennis da non perdere l’appuntamento del WTA Finals Riyadh con la Sabalenka che alle 16 sfiderà la Jasmine Paolini. Su Sky e NOW sarà possibile seguire tutti i match del torneo di singolare e di doppio in diretta, con il racconto della squadra tennis. Oltre a proporre tutte le sfide, Sky Sport seguirà le WTA Finals 2024 con studi di presentazione e approfondimento su Sky Sport 24, condotti da Eleonora Cottarelli. L’inviato Stefano Meloccaro curerà i collegamenti in diretta da Riyadh. Ampia copertura anche sulle piattaforme digital e social di Sky Sport. In particolare, sul sito skysport.it saranno disponibili gli highlights dei match, oltre al liveblog di tutte le partite di Paolini e della finale.

11.00 Tennis, WTA Finals Riyadh 2024: Doppio, Round Robin P1 Sky Sport Tennis, Sky Sport 1

13.00 Tennis, WTA Finals Riyadh 2024: Singolo Round Robin P1 Sky Sport 1

13.30 Tennis, WTA Finals Riyadh 2024: Singolo, Round Robin P1 Rybakina – Qinwen Sky Sport Tennis

16.00 Tennis, WTA Finals Riyadh 2024: Doppio, Round Robin P2 Sky Sport Tennis

16.00 Tennis, WTA Finals Riyadh 2024: Singolo Round Robin P2 Sabalenka – Paolini Sky Sport 1

18.00 Tennis, WTA Finals Riyadh 2024: Doppio, Round Robin P2 Sky Sport 1

18.00 Tennis, WTA Finals Riyadh 2024: Singolo, Round Robin P2 Sky Sport Tennis

