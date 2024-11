Shapovalov critico sulla squalifica di Swiatek: “Un mese di squalifica eh… Le regole sul doping sono incoerenti”

Su X: “Giocatori come Halep e altri hanno avuto delle sospensioni folli per cose simili. Ragazzi come Ymer sono ancora sospesi e non è mai risultato positivo”

Iga Swiatek, numero due del ranking Wta, sospesa un mese per doping. Nemmeno è uscita la notizia che già alcuni tennisti sollevano dubbi sul modo di procedere dell’Itia. Uno su tutti è il canadese Denis Shapovalov, lo stesso che già aveva polemizzato sul caso clostebol di Sinner.

In questo caso, Shapovalov si è limitato a scrivere su X:

“Un mese di squalifica eh…”

Un commento che suscita parecchie perplessità. E a chi gli fa notare che la “contaminazione” può capitare a chiunque, risponde:

“Questo non rende giusto che giocatori come Halep e altri abbiano avuto delle sospensioni folli per cose simili. Sono contento che stia cambiando perché le regole sul doping sono ingiuste. Ma ragazzi come Ymer sono ancora sospesi e non è mai risultato positivo. Le regole sono incoerenti“.

Già su Sinner aveva polemizzato: «Le regole sono diverse a seconda dei giocatori»

Oggi pomeriggio l’International Tennis Integrity Agency ha rilasciato un comunicato rivelando che Sinner è risultato positivo due volte ad una sostanza vietata, il clostebol, nel marzo 2024 durante il torneo di Indian Wells.

Solo oggi la vicenda è emersa, nonostante la vicenda risalga a quasi sei mesi fa. Il caso non ha comportato nessuna squalifica per Sinner. L’italiano ha dichiarato anche all’Itia che il doping derivi da uno spray da banco utilizzato da un membro della sua squadra per curare una piccola ferita che lo ha contaminato.

Una spiegazione che non convince alcuni colleghi del numero uno al mondo. Il primo di tutti è stato Kyrgios. Anche Shapovalov si è mostrato molto critico:

«Non riesco a immaginare come si sentano in questo momento tutti gli altri giocatori squalificati per doping da contaminazione. Le regole sono diverse a seconda dei giocatori», denuncia il canadese, al che Lucas Pouille risponde: «E i giocatori che sono stati squalificati solo per 3 mancate presente e che non sono mai risultati positivi?», in riferimento alla norma applicata dall’Itf (la Federazione Internazionale del Tennis), che impone una sospensione al giocatore che salta tre controlli antidoping consecutivi».

