Sacchi: «Napoli piazza abituata alla bellezza. Conte l’ha conquistata con il lavoro»

La Gazzetta ha intervistato Arrigo Sacchi in occasione del big match di giornata tra Napoli e Atalanta in programma al Maradona alle ore 12:30. Per Sacchi, Conte ha conquistato Napoli con il lavoro duro.

Ci racconti Antonio Conte.

«Quando ero commissario tecnico della Nazionale l’ho voluto in azzurro. Era un ragazzo molto serio, si applicava tantissimo, e sapete che cosa faceva?».

No, ci dica.

«Terminati gli allenamenti, scriveva tutti gli esercizi che avevamo svolto. Era un perfezionista, ed è rimasto tale. E, probabilmente, già allora sapeva che cosa avrebbe fatto da grande. Il mestiere dell’allenatore ce l’aveva nel sangue e nella testa».

A Napoli amano Conte. Logico, visto che è primo in classifica…

«No, no. Credetemi che lo amerebbero anche se fosse secondo o terzo. Antonio è un ragazzo che dà tutto quello che ha. E quando uno fa il massimo non si può che ringraziarlo ed elogiarlo. Napoli è una piazza complicata, è abituata alla bellezza, è facile agli sbalzi d’umore. Antonio ha incantato il pubblico con il lavoro, e lo stesso è successo con i giocatori. Quando un atleta vede che il suo allenatore sgobba come un matto si sente in dovere di fare altrettanto. E il risultato è che, zitto zitto, il Napoli è primo in classifica».

Che cosa la impressiona di più del Napoli?

«Una cosa semplice: i giocatori sanno che cosa devono fare sul campo. Hanno conoscenze perché l’allenatore gliele ha trasmesse. Arretrano quando è il caso di arretrare, pressano in zona offensiva quando si può fare, palleggiano a centrocampo per far uscire gli avversari. Il Napoli mi sembra proprio una squadra completa, e poi mi impressiona l’atteggiamento: per Antonio si butterebbero nel fuoco. In poco tempo ha fatto un grande lavoro».

Veniamo all’Atalanta, che lei segue e ammira.

«Gasperini sta compiendo un altro miracolo. E’ terzo in classifica pur avendo perso giocatori importanti durante il mercato, e sto pensando a Koopmeiners, o a causa di infortuni, vedi Scamacca. Gasperini è un allenatore che è già andato oltre i limiti: nella passata stagione ha vinto l’Europa League, che nessuna squadra italiana aveva mai conquistato, con un calcio all’avanguardia».

Di Gasperini che cosa le piace?

«La serietà e la profonda conoscenza del calcio. E poi non dimentichiamo che lui è stato il primo a far tornare in Italia il vecchio “sistema”, cioè la marcatura uomo-contro-uomo in ogni zona. Trasmette coraggio, gioca a tutto campo, e lo fa da anni: applica la lezione europea, che qui da noi non tutti hanno ancora imparato».

