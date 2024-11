“Ranieri traditore, disse che non avrebbe più allenato un club”, Cagliari non dimentica

Polemiche sui social, i tifosi del Cagliari lo hanno sempre osannato. Ma c’è anche chi comprende la sua decisione

“Ranieri è un ‘traditore’“, l’accusa arriva da “Cronache dalla Sardegna“, un sito di informazione sarda, che dopo la notizia di Ranieri nuovo allenatore della Roma scrive:

“Ma, perché c’è un ma bello grande, quando lasciò il Cagliari calcio alla fine della scorsa stagione, disse che a 73 anni non avrebbe più allenato squadre di club. Eventualmente solo nazionali. Anche per questo motivo, i tifosi del Cagliari lo hanno sempre osannato ed acclamato. Non ultimo quando neanche una settimana fa, a Cagliari, ha avuto uno standing ovation del teatro nel quale si celebrava la Football Week in onore di Gigi Riva, nella quale il tecnico di Testaccio ha raccontato il suo legame stretto con i sardi e la Sardegna. Ora molti tifosi sardi vedono la scelta di accettare la panchina della Roma da parte di Ranieri come un tradimento nei loro confronti“.

Da quando ieri sera è venuta fuori la notizia, i social pullulano di commenti negativi nei suoi confronti. Tra i quali scelgo questo che racchiude tutto: “Aveva lasciato il Cagliari osannato, se accetta, verrà cacciato maltrattato”.

Ovviamente sono arrivate parecchie critiche per l’accusa rivolta al nuovo allenatore della Roma. Dal sito, l’autrice dell’articolo, Maria Vittoria Dettoto, però spiega:

“Ho usato il verbo tradisce, scritto apposta virgolettato perché usato in senso metaforico“. Continua scrivendo che ha dato voce alle diverse critiche presenti sui social media.

Le critiche dei tifosi del Cagliari a Ranieri

Anche Augello, calciatore del Cagliari, pur non criticando la scelta del suo ex mister, ha sottolineato le ultime parole di Ranieri a Cagliari. A Sky ha infatti dichiarato:

«A Ranieri non devo dire niente, ho un grandissimo rispetto per il mister e sono contentissimo per lui. Spero possa fare benissimo alla Roma, si merita il meglio, è un grande. Aveva detto che avrebbe smesso di allenare nei club e che avrebbe preso in considerazione la proposta di una nazionale, ma nelle sue parole c’era una piccola esclusione per la Roma. Questa notizia non ci ha toccato, non poteva dire di no a casa sua, siamo contenti per lui e non ci siamo rimasti male».

Le parole di Augello fotografano l’ambiente a Cagliari. C’è molta comprensione per la scelta dell’ex allenatore rossoblù, c’è chi critica piuttosto la società:

Il ritorno di Ranieri alla Roma, se dovvesse realizzarsi, al di la’ di tutto, è la dimostrazione pratica che se avessimo avuto una società e un progetto serio, sarebbe rimasto al Cagliari.#Ranieri #Roma — T.A.Q.B. (@TAQB) November 13, 2024

Ma c’è anche chi prova del risentimento per quello che viene considerato da alcuni come un tradimento:

Nuovo passatempo preferito: leggere i commenti furibondi contro Ranieri dei tifosi del Cagliari pic.twitter.com/VBeVRz5whu — Dwyane Wada (@Al___Zheimer) November 13, 2024

I Pooh prima si ritirano con tanto di conferenza stampa e poi per soldi ritornano. Ranieri dopo Cagliari dichiara il suo ritiro, poi lo chiamano e ritorna!! Mi chiedo: che cazzo lo dichiarate a fare il ritiro se poi per una pizza e birra vi ributtate a tuffo. — Emilio (@Emilio45239866) November 14, 2024

Tifassi Cagliari sarei imbufalito con Claudio Ranieri, altro che brava persona… — Il fieno in cascina del pur bravo Antonio (@sscfailure) November 14, 2024

Adesso so anche perché

Perché sei un figlio di puttana

Ed è per questo che a te

La gente tutto ti perdona

Perché dicono

Guarda come suona la chitarra

Quel grande figlio di puttana pic.twitter.com/nQtDTVZrA3 — Ad Azzi manna 🇩🇰 (@Piantagrassa21) November 13, 2024

