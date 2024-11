Ranieri: «’Il malato sta reagendo’. Sono moderatamente positivo. Non mi aspetto chissà cosa»

In conferenza: «A Napoli abbiamo perso per un’indecisione. Dybala non ha nessun dolorino, mi ha chiesto di stare con la squadra, se no non lo avrei portato a Napoli»

La conferenza stampa di Claudio Ranieri, allenatore della Roma, alla vigilia della partita contro il Tottenham, gara valida per la quinta giornata di Europa League. Le sue parole riportata da Tmw.

Ranieri: «A Napoli abbiamo perso per un’indecisione»

Questa partita è più importante per il morale o per la classifica?

«Le due cose naturalmente. Non sarà una partita facile. Il Tottenham è in un momento eccellente. Le ultime partite che hanno giocato sono state incredibili. Il Tottenham macina gioco, ti martella, pressa. Io amo quel tipo di calcio. L’allenatore sta facendo un lavoro eccellente. Gli faccio i miei complimenti».

Hummels giocherà? La risposta di Ranieri:

«Hummels è un giocatore incredibile, ha esperienza in Europa, per questo si è presentato in conferenza. Ha fatto i primi 45 minuti vediamo se ha recuperato. Sono sereno sotto questo punto di vista. A Napoli abbiamo perso per un’indecisione, una mancanza di visione di traiettoria. Di Lorenzo ha fatto bene a portarsela dentro. La squadra non ha giocato male. Io gli chiedo di dare sempre il 100%. Abbiamo sbagliato alcune cose e non mi aspettavo quel tipo di partita, siamo stati titubanti. Abbiamo sbagliato troppi passaggi. Il nuovo allenatore non ha la bacchetta e cambia tutto. ‘Il malato sta reagendo’. La squadra sta reagendo. Sono moderatamente positivo. Non mi aspetto chissà cosa. Quello che dobbiamo fare è mettere nella nostra mente quella di lottare fino all’ultimo secondo».

Quanto avrebbe voluto evitare in questo momento una partita così? Dybala giocherà?

«Dà stimolo una partita così. Questa non è un’amichevole è una squadra che è prima in classifica per il pressing che fa. Dovremmo essere molto intelligenti. Io tengo ad ogni partita anche quando giochiamo tra di noi. Dybala non soffre di nessun dolorino. Ma ripeto. Una cosa è avere Dybala e una cosa è non averlo. Per questo l’ho messo in quei minuti. Lui mi ha chiesto di stare con la squadra, se no non lo avrei mai portato a Napoli. Gli ho solo chiesto di non farsi male».

Qual è il peso specifico dei centrocampisti?

«Abbiamo studiato questa squadra. E’ una macchina che spinge al massimo il suo motore. Dobbiamo essere intelligenti e molto furbi. Far viaggiare la palla velocemente».

Lei ha deciso di tornare a Roma perché la squadra era in difficoltà. Anche il Leicester lo è adesso. Come la mettiamo?

«Io quando ho deciso di ritirarmi non mi auguravo di tornare, ma lo avrei fatto, come ho detto solo con il Cagliari o per la mia Roma. E così è stato. Il Leicester ha una squadra all’altezza. Mi auguro che torni a giocare come qualche tempo fa».

