Napoli-Atalanta, Conte conferma gli stessi di San Siro. Gasperini sorprende: Retegui in panchina

Le formazioni ufficiali. Conte non cambia, mette gli stessi undici che hanno vinto contro il Milan. Il Gasp avanti con Lookman e De Ketelaere

Alle 12:30 al Maradona si gioca Napoli-Atalanta. Come di consueto, un’ora prima del fischio d’inizio le formazioni ufficiali delle due squadre. Conte non cambia, mette gli stessi undici che hanno vinto contro il Milan. Folorunsho non sarà del match per un risentimento muscolare. Gasperini sorprende tutti e lascia Retegui in panchina.

Napoli-Atalanta, le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

Oggi scendiamo in campo così 💪 Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia 💙 #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/wPCIydW2g9 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 3, 2024

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini

Scendiamo in campo così 🤜🤛 The 11 who will take to the pitch for #NapoliAtalanta 📝#GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/h8QqEqmiqg — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) November 3, 2024

Conte presenta in conferenza stampa il match tra Napoli e Atalanta, valido per l’undicesima giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica alle 12.30 allo stadio Diego Armando Maradona.

Dopo la vittoria con il Milan, con l’Atalanta c’è un’insidia mentale?

«C’è l’insidia di una squadra forte che l’anno scorso ha vinto l’Europa League battendo il Leverkusen. Si è qualificata per la Champions, è una squadra che oggi deve essere annoverata tra le squadre forti senza dubbio. Di questo va dato merito al club, a Gasperini che in tutti questi anni ha fatto un lavoro straordinario. Ho grande stima di lui che è stato anche il mio allenatore. E’ una persona che stimo molto perché tramite il duro lavoro ha ottenuto grandi risultati, oggi l’Atalanta è una realtà. Non vinci l’Europa League se non sei forte. Magari l’Atalanta potrebbe sottovalutare la partita visto l’anno scorso e il fatto che quest’anno non stiamo disputando coppe. Loro stanno facendo la Champions e sono strutturati per quella competizione. Chi come noi non gioca le coppe può essere avvantaggiato, ma la nostra rosa comunque è tanto lontano da quelle delle squadra di Champions».

