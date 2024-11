Mick Schumacher, il messaggio enigmatico sui social: “La vita non va sempre come previsto”

“Ogni sfida è un’occasione per imparare, crescere e tornare ancora più forti. Questo è solo un capitolo, non l’intera storia”. Pare riguardi più la sua carriera da pilota che la vita privata.

Il figlio del leggendario Michael, Mick Schumacher, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un messaggio enigmatico.

Dopo aver parlato in pubblico dell’incidente al padre e di quanto abbia influito sulla sua carriera da pilota, il 25enne si è sfogato sulle proprie storie Instagram scrivendo:

La vita non va sempre come previsto e le battute d’arresto possono essere difficili da affrontare. Ma ogni sfida è un’occasione per imparare, crescere e tornare ancora più forti. Questo è solo un capitolo, non l’intera storia. Il viaggio continua e sono determinato a proseguirlo. Grazie a tutti per il vostro sostegno, significa molto.

A cosa si riferisse è ancora ignoto, ma stando alle ultime indiscrezioni, si può escludere qualcosa che riguardi la sua famiglia e la sua vita privata.

Tuttavia, pare riguardi la sua carriera, dato che sembra essere estromesso dalla Formula 1 anche come pilota di riserva.

Helmut Marko: «Mick Schumacher? Ci basiamo sulle prestazioni, non sul marketing»

«Sembra che Helmut abbia un problema con il cognome Schumacher. Franz Tost (team principal di Alpha Tauri ndr) era consapevole che servono dai due ai tre anni per abituarsi ai ritmi della F1, ma a un certo punto è intervenuto Marko, che per motivi personali o qualcosa di simile ha scelto De Vries».

La risposte di Helmut Marko alle accuse non si è fatta attendere e ai microfoni del quotidiano austriaco oe24 ha dichiarato:

«Non ho assolutamente alcun problema con la famiglia Schumacher, Michael per me è stato il più grande e inoltre parlo regolarmente con Ralf, che però, sta confondendo una cosa: il nostro programma di F1 si basa sulle prestazioni, non sul marketing».

