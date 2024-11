Noah Lyles: «In America abbiamo una mentalità da vincitori. Facciamo tutto all’estremo»

Al Guardian: «Sfortunatamente, questo è il bene e il male allo stesso tempo. Non ho niente contro l’Nba. Il basket è stato il mio primo amore»

Noah Lyles, atleta americano e protagonista indiscusso della seconda stagione di Sprint su Netflix, incarna il mix di talento, determinazione e polarizzazione che rende il mondo dell’atletica affascinante e complesso. Nell’estate 2024 Lyles si è trovato sotto i riflettori ai Giochi Olimpici di Parigi. Dopo aver vinto l’oro nei 100 metri, ha vinto il bronzo nei 200 metri ma ha dichiarato di aver contratto il Covid-19 nei giorni precedenti. Nonostante la malattia, Lyles ha conquistato il bronzo nei 200 metri, ma ha confessato che rivedere quelle immagini gli provoca dolore. «Penso continuamente a cosa sarebbe successo se non avessi avuto il Covid» ha dichiarato in una intervista al Guardian.

Lyles: «Non ho niente contro l’Nba. Il basket è stato il mio primo amore»

Prima dei Giochi, aveva criticato l’Nba per la pretesa di definire “campioni del mondo” i vincitori del campionato americano. Le sue parole, benché spiegate come un’osservazione sul marketing del basket, hanno creato tensioni, specialmente quando si è trovato a condividere il palco olimpico con alcune stelle Nba.

«Non ho niente contro l’Nba. Il basket è stato il mio primo amore. Non auguro la caduta di nessuno. Il motivo per cui ho sollevato la questione è stato per dimostrare che l’Nba fa un buon lavoro con la sua strategia di marketing. Non sono veri campioni del mondo, ma hanno radicato l’idea così profondamente che non puoi dire il contrario».

A ciò si aggiungono i suoi commenti sui rivali giamaicani, che hanno alimentato la storica rivalità tra Stati Uniti e Giamaica. Sul piano personale, Lyles ha spesso parlato delle sfide di essere un uomo afroamericano negli Stati Uniti, alternando dichiarazioni d’orgoglio per il proprio paese a riflessioni amare sulla realtà sociale.

«Essere un uomo di colore in America ha una duplice valenza. Ci sono molti scenari in cui ami stare in America, dove è molto orgoglioso. Abbiamo una mentalità da vincitori. Facciamo tutto all’estremo. Sfortunatamente, questo è il bene e il male allo stesso tempo».

Parla così al The Guardian dei suoi 200 metri di Parigi:

“Alla fine, Lyles è riuscito a godersi il bronzo vinto nei 200 metri – un altro ricordo per celebrare i suoi successi personali contro dislessia, disturbo da deficit di attenzione (ADD), ansia e depressione. Tuttavia, quando mesi dopo ha rivisto l’episodio dedicato alla finale dei 200 metri con la fidanzata, la velocista giamaicana Junelle Bromfield, Lyles ha confessato di aver fatto fatica a guardarlo. «Sì, sono orgoglioso di quel momento», racconta, «ma è ancora difficile da guardare, perché continuo a pensare: E se non avessi avuto il Covid?» .

A 27 anni, Lyles aveva grandi ambizioni per le sue seconde Olimpiadi. Puntava a competere in quattro eventi – 100 metri, 200 metri e le staffette 4×100 e 4×400 – con l’obiettivo di diventare il primo uomo americano in quattro decenni a vincere l’oro nei 100 e nei 200 metri, consacrandosi come il miglior velocista maschile dai tempi di Usain Bolt”.

ilnapolista © riproduzione riservata