Lukaku a corrente alternata, alla sua seconda prova da ex (CorSport)

Il Napoli è la squadra tra le prime sei in classifica che ha segnato meno. La squadra di Conte ha segnato 19 gol contro, ad esempio, i 31 dell’Inter. Lo scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.

Contro la Roma si aspetta il gol dell’ex Lukaku

Scrive Mandarini:

Tra le prime sei della classifica, è la squadra che ha segnato meno: 19 gol contro, tanto per dirne una, i 31 dell’Inter. E così, Romelu Lukaku: il gigante di Conte. Il centravanti, il punto di riferimento del gioco e anche l’uomo che più d’ogni altro dovrà aiutare i compagni a ritrovare la via retta e soprattutto necessaria del gol. Già, la dura legge del gol. E dell’ex: un anno fa, Big Rom indossava la maglia numero 9 della Roma.

Sarà la prima di Lukaku contro la Roma. E sarà anche la seconda sfida consecutiva a una sua ex, dopo quella contro i nerazzurri a San Siro, clima infuocato e storie tese. Tutto diverso in questo caso: l’esperienza nella Capitale fu soprattutto dolce e soltanto un po’ amara per qualche difficoltà strada facendo.

Lukaku finora ha alternato prestazioni più convincenti ad altre decisamente meno incisive, ma oltre ad aver cominciato in ritardo la preparazione, a volte sembra anche un po’ isolato. Certo, il sistema della squadra lo individua come riferimento, come l’uomo delle sponde che apre varchi per i compagni e favorisce il gioco in verticale, ma anche Romelu ha bisogno del sostegno di Kvara, Politano e McTominay.

Dovbyk è stato vicino al Napoli, poi Adl ha chiuso con Conte che ha voluto Lukaku. Ne scrive il Corriere dello Sport con Davide Palliggiano.

Insieme a lui il Napoli aveva monitorato anche Viktor Gyökeres, lo svedese dello Sporting Lisbona che in Portogallo aveva messo sul campo numeri straordinari ma che costava tantissimo: 100 milioni, il valore della clausola.

Per Dovbyk invece Il Girona chiedeva 40 milioni, il club sarebbe arrivato a 35.

Le cose sono cambiate quando Aurelio De Laurentiis ha finalmente trovato l’accordo con Antonio Conte. Da quel momento in poi, l’obiettivo per l’attacco è diventato uno e solo uno: Romelu Lukaku. La trattativa ha preso piede in modo rapido e alla fine Dovbyk è stato acquistato per 30,5 milioni di euro più 5,5 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita, per un massimo garantito di 38,5 milioni di euro.

