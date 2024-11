Luis Enrique: «Ci siamo complicati la vita da soli, contro il Bayern dobbiamo vincere»

In conferenza: «Tranne contro l’Arsenal, abbiamo sempre fatto buone prestazioni. Dopo quattro partite con risultati, per me, ingiusti, dobbiamo fare risultato»

Il Psg Luis Enrique affronterà in Champions League il Bayern Monaco di Kompany, appuntamento a domani sera alle ore 21. L’allenatore spagnolo, nonostante i passi falsi in Champions, è convinto di poter andare avanti nella competizione. Le sue parole riportate dall’Equipe.

Luis Enrique: «Tranne contro l’Arsenal, abbiamo sempre fatto buone prestazioni»

Dopo la partita contro l’Atlético hai accennato all’incertezza sulla qualificazione, cosa è cambiato da allora?

«La fiducia che posso avere la provo nei confronti della mia squadra ogni settimana quando la vedo allenarsi».

Ti aspetti di soffrire?

«(Ride) Soffrire? (Ride, ancora) È molto chiaro che siamo due squadre simili. Vogliamo avere la palla, pressiamo molto alto… abbiamo statistiche simili. Siamo una delle migliori squadre con occasioni da gol ma ci sarà solo una palla. E quindi una squadra dovrà resistere. O Loro o noi».

Come è progredita la tua squadra da inizio stagione?

«Penso che siamo arrivati ​​a dodici partite di Ligue1 e quattro di Champions League. Ogni volta, tranne probabilmente contro l’Arsenal, abbiamo fatto buone prestazioni. Continueremo così, contro il Bayern sicuramente dovremo spingerci oltre. Correre di più, alzare il livello, soprattutto contro il Bayern in casa».

Hai un po’ più di pressione prima di questa partita?

«È ovvio che dopo quattro partite, tre delle quali al Parco dei Principi, con risultati giusti o ingiusti, per me ingiusti, dobbiamo fare risultato per qualificarci. Abbiamo reso tutto complicato da soli. Il calcio è quello che è. Dobbiamo vincere».

È un modo per dimostrare che questa squadra può competere con le migliori squadre d’Europa?

«Penso che siamo già ad alti livelli. Alcune partite ti piacciono più o meno. Daremo tutto, attaccheremo, rischieremo in difesa. Se il Bayern sarà migliore di noi, gli applaudiremo e torneremo al lavoro».

