Successi di Bronzetti e Paolini. Finale mai in discussione. È il quinto successo dell’Italia. Un’annata straordinaria per il tennis femminile

L’Italia vince la Billie Jean King Cup (la Davis femminile): 2-0 alla Slovacchia

Trionfo Italia nel tennis femminile. Le azzurre hanno vinto la Billie Jean King Cup ossia la Coppa Davis femminile (quella che un tempo era la Federation Cup) che si è svolta a Malaga (come quella maschile). Quinta vittoria per le azzurre. Battuta in finale la Slovacchia per 2-0 con successi in due set di Bronzetti e Paolini. Hanno vinto nettamente i loro singolari. Non c’è bisogno di giocare il doppio. È stata un’annata strepitosa per il tennis italiano, anche in versione femminile. Con le due finali di Paolini al Roland Garros e a Wimbledon, l’oro olimpico in doppio con Sara Errani. Successo grazie anche a Tatiana Garbin capitano non giocatore.

