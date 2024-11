Lione nei guai: retrocederà in Ligue 2 se non risolverà i problemi finanziari (L’Equipe)

Il club ha un debito finanziario di più di 500 milioni e per questo non potrà svolgere il calciomercato invernale.

Il Lione è in guai finanziari. Il club potrebbe non riuscire a riprendersi e, qualora dovesse succedere, il club di John Textor retrocederebbe in Ligue 2 (serie B francese) nella prossima stagione.

Lione in Ligue 2 se non risolve le questioni finanziarie

Riporta L’Equipe:

La decisione comunicata dalla Direzione nazionale di controllo e gestione (Dncg): il Lione non potrà svolgere il calciomercato invernale. Inoltre, retrocederà in Ligue 2 se la situazione finanziaria non migliorerà. Il club presenta un debito finanziario di più di 500 milioni. I conti erano già stati supervisionati nell’estate del 2023, ma il Lione era riuscito a evitare guai interni.

Lotta ai diritti tv, il club francese: «Lega incompetente, beIN Sports ci deve ancora pagare»

Segnala l’Equipe:

“L’accordo tra la LFP e beIN Sports è diventato un argomento esplosivo. Innanzitutto perché l’emittente franco-qatariana non ha ancora onorato il pagamento della prima rata, prevista per l’inizio della stagione. Con un risultato concreto: gli importi versati ai club il 30 agosto sono stati tagliati del 24% rispetto a quanto previsto, mancano una ventina di milioni di euro”.

Il Lione ha inviato mercoledì una lettera provocatoria a Vincent Labrune, presidente della Lfp. Il club si rammarica «dell’incompetenza della Lfp nel decidere sulla commercializzazione dei diritti relativi alle proprietà dei club». «Vorremmo ricordare in premessa (…) l’aggravarsi delle difficoltà economiche patite dai club dopo l’ultima assegnazione dei diritti audiovisivi, che ha portato, come sapete, ad un drastico calo di oltre il 60% di introiti essenziali nel nostro settore di attività. Questa situazione è stata ulteriormente aggravata dal prolungato mancato pagamento delle somme dovute da parte di beIN Sports, nonostante il canale abbia potuto beneficiare di tutti i diritti e acquisire nuovi abbonati dalla ripresa del Campionato» E continua: «Vi chiediamo di adottare immediatamente tutte le misure necessarie per recuperare le somme dovute da beIN Sports».

ilnapolista © riproduzione riservata