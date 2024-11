Leão deluso dal trattamento di Fonseca: ha chiesto ai propri agenti di esplorare altre destinazioni (CorSport)

Non è contento della sua gestione e si sta deprimendo ancora di più. Se le cose non dovessero risolversi Leão potrebbe anche decidere di lasciare il Milan

Ieri le indiscrezioni sulla terza panchina consecutiva di Leão. L’allenatore del Milan, Paulo Fonseca, smentisce ogni screzio con il portoghese, ma i fatti dicono qualcosa di diverso. L’allenatore, connazionale dell’attaccante, preferisce l’atteggiamento di Okafor alle sue fiammate tecniche. E Leão non l’ha presa bene, come scrive il Corriere dello Sport. Avrebbe detto al suo entourage di muoversi per cercare un’altra squadra.

Leão non è contento della gestione Fonseca

Scrive il Corriere dello Sport:

È scoppiato il caso Rafael Leão. L’attaccante portoghese, uno dei talenti più importanti del Milan, va verso la terza partita di fila in panchina in serie A. Oggi contro il Monza dovrebbe partire nuovamente fuori dai titolari. Esclusione per scelta tecnica, che somiglia molto a una scelta punitiva, poiché alla base di queste decisioni forti c’è un rapporto complicato tra l’allenatore e l’attaccante. Paulo Fonseca vuole che Leão aiuti di più la squadra, torni a difendere e sia più partecipativo nella fase di non possesso. In questo momento il tecnico portoghese sta utilizzando maniere forti per provare a convincere Rafa, ma sta correndo il rischio di ottenere effetti indesiderati. Perché Leão non è contento della gestione e invece di reagire in campo si sta deprimendo ancora di più. Voci di corridoio riferiscono di un Rafa deluso dal trattamento ricevuto in queste settimane al punto di chiedere ai propri agenti di cominciare ad esplorare altre destinazioni. Se le cose non dovessero risolversi Leão potrebbe anche decidere di lasciare il Milan. Si tratta di una soluzione estrema ma che non può essere scartata a priori.

Fonseca: «Vero, contro il Napoli dovevamo vincere ma dobbiamo capire qual è la crescita della squadra»

Nessuna conferenza per il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, alla vigilia della partita contro il Monza. Il club (e l’allenatore) hanno preferito utilizzare i canali ufficiale del club e parlare a Milan Tv. Ovviamente nessuna domanda su Leao, piuttosto Fonseca è tornato sulla sconfitta subita contro il Napoli.

L’allenatore del Milan torna sulla sconfitta contro il Napoli:

«Abbiamo la consapevolezza di quello che abbiamo fatto contro il Napoli. È vero, non siamo soddisfatti perché abbiamo perso una partita che dovevamo vincere. Abbiamo giocato per vincere ma dobbiamo capire dove siamo progrediti e qual è la crescita della squadra. La squadra ha fiducia, è vero che è meglio lavorare con risultati positivi, ma penso che i ragazzi siano motivati e forti mentalmente in questo momento. Siamo pronti per questa partita difficile col Monza».

ilnapolista © riproduzione riservata