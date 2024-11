La Uefa promuove la sostenibilità ambientale, Ceferin un po’ meno: 16 voli aerei durante Euro2024

Mentre la Uefa chiedeva alle nazionali di “limitare i viaggi aerei a causa dei cambiamenti climatici”, Ceferin volava da Düsseldorf e Dortmund in 14 minuti

Il Times rivela i viaggi su un aereo privato del presidente Uefa Ceferin e di alcuni dirigenti durante l’ultimo Europeo in Germania. Il problema è che la Uefa aveva lanciato a marzo il “Carbon Footprint Calculator”, un programma sulla sostenibilità ambientale e la scorsa settimana lo stesso organismo ha pubblicato il relativo rapporto. Oltre il 75% in meno di voli aerei per le nazionali durante il torneo rispetto al 2016, un vanto per la Uefa.

Peccato che nel report, come segnala il quotidiano inglese, non vengono compresi i 16 voli tra 15 giugno e il 9 luglio di Ceferin.

Scrive il Times:

“Il presidente della Uefa e altri alti dirigenti dell’organo di governo del calcio europeo hanno fatto ampio uso di un jet privato da 20 milioni di sterline durante Euro 2024, nonostante abbiano chiesto alle squadre concorrenti di limitare i viaggi aerei nell’ambito di un’iniziativa contro i cambiamenti climatici“.

I voli aerei di Ceferin durante Euro 2024

Nel rapporto della Uefa, si legge che ” il 90 percento dello staff di Euro 2024 aveva viaggiato con i mezzi pubblici all’interno della Germania“. Il restante 10% erano, evidentemente, Ceferini e alcuni dei suoi dirigenti.

Infatti il presidente Uefa ha fatto ampio uso di un D-AAAX, un aereo da “12 posti, che il presidente sloveno ha utilizzato per i viaggi di ritorno a Lubiana durante il torneo e tra le città tedesche per le partite“.

Il Times rivela pure i diversi voli effettuati da Ceferin:

“Il 18 giugno il jet ha effettuato un viaggio di 14 minuti tra Düsseldorf e Dortmund, mentre il tragitto può essere completato in auto in meno di un’ora. Alle 21:00 dello stesso giorno il jet ha viaggiato da Dortmund a Stoccarda, un tempo di volo di 38 minuti, dove Ceferin ha guardato la vittoria della Germania sull’Ungheria“.

Ceferin ha avuto anche il tempo di fare più di un salto a casa, a Lubian. “In tre occasioni durante il torneo il jet è tornato nella città natale di Ceferin“. Poi “un volo da Monaco dopo l’incontro della Romania con i Paesi Bassi del 2 luglio, a cui Ceferin aveva assistito. È decollato alle 20.47 ed è atterrato 38 minuti dopo, essendo già partito da Francoforte quella mattina. Ceferin era stato alla partita Portogallo-Slovenia a Francoforte la sera prima“.

Tutto questo mentre il 4 luglio, in un intervista Ceferin diceva: «Ciò che è importante è che stiamo chiaramente facendo qualcosa di terribilmente sbagliato con il pianeta».

C’è anche la smentita della Uefa.

«Alcuni dei voli presenti nella vostra lista sono stati utilizzati per scopi di rappresentanza della Uefa e sono stati pianificati e calcolati nell’ambito della strategia di sostenibilità complessiva del torneo».

