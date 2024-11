La Fiorentina del ritrovato Moise Kean è terza: è a tre punti dal Napoli capolista

Quinta vittoria di fila in campionato per la Viola. Ora ha 22 punti, gli stessi dell’Atalanta. Moise Kean è al quinto gol in campionato

La Fiorentina di Palladino vince in casa del Torino. 0-1 firmato da Kean. Al 41′ lancio lungo di Ranieri per Kean che approfitta di un errore di Maripan. L’attaccante della Viola anticipa Milinkovic-Savic e segna il gol che decide la partita. Moise Kean è al quinto gol in Serie A.

Moise Kean’s outstanding season isn’t slowing down anytime soon… 🇮🇹💜✨

pic.twitter.com/KSRF0eTy8i — Italy Focus 🇮🇹 (@theitalyfocus) November 3, 2024

La Fiorentina ha gli stessi punti dell’Atalanta

Ora la squadra di Palladino ha gli stessi punti dell’Atalanta: 22. È al terzo posto in classifica, a tre punti dal Napoli di Conte. Dopo una partenza in campionato che sembrava andare a rilento, con 4 pareggi e 1 sconfitta, la Fiorentina ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva in Serie A: Milan, Lecce, Roma, Genoa, Torino. Il Torino invece è al decimo posto, per la squadra di Vanoli si tratta della quinta sconfitta.

Contestazione shock a Torino contro il presidente granata Urbano Cairo. Fuori il centro sportivo, dopo la sconfitta contro la Roma all’Olimpico, sono apparsi una bara di cartone, una croce e un manifesto funebre.

Come pubblicato in alcune immagini sulla pagina Facebook ‘Comunicazioni Resistenti Granata 1906’, all’esterno del quartier generale della squadra al Filadelfia è stata esposta una bara con una targa:

“Qui giace Urbano Cairo, 21/05/57-31/12/2024. Uomo di bassa statura fisica e morale, conosciuto come il presidente maiale. Il suo ego gli fu fatale. Se vi dovesse mancare vi accoglierà nel girone infernale. R.I.P. – Riposa in pena“.

Non c’è una firma degli ultrà o di altre realtà legate al tifo granata, mentre sulla bara sono state appoggiate anche banconote finte da un milione di euro. Sul vergognoso episodio indaga la Digos.

ilnapolista © riproduzione riservata