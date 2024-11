Kvaratskhelia ha imparato a mettere il noi davanti all’io (Gazzetta)

Conte ha bisogno del suo talento offensivo per invertire il trend che vede il Napoli come il peggior attacco tra le squadre di vertice

Kvaratskhelia ha imparato a mettere il noi davanti all’io

Scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo:

Da qualche anno da queste parti il popolo napoletano è tornato a emozionarsi con le finezze di Kvaratskhelia. Ranieri sta preparando una gabbia per limitare il georgiano, che nello stadio intitolato al Dies argentino non trova il gol da quasi due mesi. Con l’arrivo di Conte, Kvara ha cambiato il suo modo di stare in campo e pure il suo stile di gioco. Soprattutto, ha imparato a mettere il noi davanti all’io, a pensare prima a correre in difesa per garantire equilibri e coperture, per poi lanciarsi all’assalto dell’area avversaria. Khvicha resta il capocannoniere azzurro con cinque reti e le ultime due – a Empoli e in casa del Milan – hanno portato sei punti.

Ora Conte ha bisogno del suo talento offensivo per invertire il trend che vede il Napoli come il peggior attacco tra le squadre di vertice: un dato che non piace e che la capolista vuole ribaltare anche affidandosi all’imprevedibilità del suo genio col 77 sulle spalle. Che adesso deve lasciare fuori dal campo i pensieri sul rinnovo e tornare solo a divertirsi.

Kvaratskhelia, lo stallo prosegue e in programma non ci sono nuovi incontri (Gazzetta)

È molto probabile che il Napoli e Kvaratskhelia stiano vivendo l’ultima stagione insieme. Il rinnovo non si sblocca, il tempo passa e a questo punto è seriamente da prendere in considerazione che a fine stagione cali il sipario sul georgiano a Napoli.

La proposta del Napoli è un quinquennale a salire, partendo da 6 milioni netti (bonus compresi). Il clan georgiano vorrebbe partire da 8, ma ha aperto alla possibilità di avvicinarsi all’offerta del Napoli. L’intoppo, però, sta nella richiesta di una clausola rescissoria da 80 milioni che – ovviamente – il club azzurro non prende in considerazione. Il presidente De Laurentiis ne vuole almeno 120, in stile Osimhen. Oppure niente clausola.

