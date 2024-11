Kim sta ancora terminando il servizio militare cominciato quando era al Napoli

La Bild riporta che all’ex difensore azzurro mancano ancora 100 ore di servizio militare e le completerà nell’arco di quest’anno

Era il giugno del 2023 quando l’allora difensore del Napoli, Kim Min-Jae era in Corea, alle prese con il servizio militare obbligatorio. All’epoca il difensore attendeva proprio di rientrare il 7 luglio per decidere del suo futuro che lo avrebbe poi portato al Bayern.

Le agevolazioni di Kim

La Bild ha riportato oggi che il difensore non avrebbe ancora terminato il servizio militare obbligatorio per i sudcoreani e lo sta facendo direttamente da Monaco. Il difensore aveva già completato la prima parte quando era al Napoli e adesso sta terminando la leva in remoto, parlando ai giovani coreani di disciplina e lavoro. D’altronde Kim in patria è un vero eroe. Questa modalità, resa possibile da un accordo speciale, gli consente di adempiere ai suoi doveri militari da remoto, dedicando da una a due ore settimanali.

All’ex azzurro restano 100 ore di servizio militare e le completerà nell’arco di quest’anno. Nel giungo del 2023 Kim aveva completato i 21 giorni di addestramento militare obbligatorio, da integrare con le 544 ore di volontariato da distribuire nei 34 mesi di una sorta di servizio civile.

