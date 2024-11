In pista a Las Vegas si sente un forte odore di marijuana. Colapinto: «Se ci fanno il test, siamo tutti positivi»

Sergio Perez l’ha notato per primo: «È evidente l’odore della marijuana per tutta la notte, sono già un po’ stanco. La quantità è incredibile»

Questo weekend la Formula 1 corre a Las Vegas. Forse. Il dubbio è fondato. Infatti si rischia che i piloti della monoposto siano un po’ troppo allegri per poter andare in pista. A spiegare meglio il motivo è Sergio Perez, pilota Red Bull, che per primo ha sollevato il problema.

Visibilmente più divertito che scioccato dalla situazione, il compagno di squadra di Max Verstappen è stato il primo a parlare del fenomeno. «Ciò che è molto evidente sul circuito è l’odore della marijuana per tutta la notte». E se la sostanza è legale nello stato del Nevada, il messicano ha assicurato di essere «già un po’ stanco. La quantità è incredibile. È qualcosa di cui tutti i piloti parleranno sicuramente».

Si sente troppo l’odore della marijuana in pista, Colapinto:

Anche dal team Williams l’impressione è la stessa. Colapinto è piuttosto chiaro: «Si sente odore di canna. Se adesso fanno il test antidoping ai piloti, penso che saremo tutti positivi», ha riso.

L’anno scorso Sainz finì su un tombino, cominciò in farsa lo “spettacolare” Gp di Las Vegas (VIDEO)

S’è fermato sul ciglio d’una strada, con la macchina in panne. Ha preso un tombino, gli si è rovinato il fondo. “Fermare la macchina”, il messaggio sul volante. Ci mancava poco che Sainz chiamasse il soccorso stradale e andasse a farsi un Camogli in autogrill. Lo spagnolo invece ha accosta la sua Ferrari e ha di fatto inaugurato nella “farsa” (come scrive il Telegraph) il Gp di F1 a Las Vegas. Quello delle mille polemiche comprovate dal campione del mondo Verstappen: “Qui è 99% show, 1% sport, mi sento un clown”. Tutto a tema.

La prima sessione di libere a Las Vegas è durata pochi minuti per i danni alla vettura di Sainz dopo il passaggio su un tombino non coperto a dovere. E’ saltata, pare, la cornice protettiva approntata per rendere da gara una strada cittadina. E’ arrivata la bandiera rossa, e la sessione è stata chiusa definitivamente. Sainz addirittura potrebbe non ripartire, ma ci sono problemi anche ad altre monoposto: all’Alfa di Zhou e all’Alpine di Ocon. Sono ancora in corso controlli sul tracciato. Da definire ancora l’orario del via.

“È semplicemente inaccettabile per la F1“, ha detto Vasseur, rifiutandosi di rispondere a qualsiasi domanda sulla gara. “Non sono sicuro che sia questo l’argomento per me oggi”, ha aggiunto. “Abbiamo rovinato la sessione di Carlos e sicuramente non faremo parte delle FP2 perché dobbiamo cambiare il telaio.”

