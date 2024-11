In Germania si sono appassionati al Piacenza che ha cambiato tre allenatori in un giorno

Ne ha scritto la Süddeutsche e anche la Faz: “In Italia hanno battuto un nuovo record di caos. Il grande Zamparini ne sarebbe stato orgoglioso”

In Germania sono rimasti molto colpiti da una storia molto italiana: il Piacenza che per un giorno s’è ritrovata con tre allenatori. I giornali tedeschi scrivono che notoriamente “i club tedeschi sono sinonimo di caos”, ma in questo caso possono trarre una lezione dalla vicenda Piacenza. Ne scrive sia la Süddeutsche che la Faz.

La Sz scrive che in Italia “continuano a stabilire nuovi standard anche in questa categoria”.

Il Piacenza “ha compiuto una vera impresa: in un solo giorno ha assunto tre allenatori, da una società ormai di quarta categoria (causa insolvenza). In mattinata sono stati espulsi il direttore sportivo Alessio Sestu e lo sfortunato Carmine Parlato, dopodiché Simone Bentivoglio è stato insediato come suo successore e gli è stato concesso di condurre un allenamento mattutino. Ma Bentivoglio è durato solo poche ore perché i tifosi hanno protestato per il suo passato nel calcio-scommesse, e hanno fatto irruzione in campo durante l’allenamento. Bentivoglio ha lasciato il suo posto nel pomeriggio, ed è stat preso Stefano Rossini, predecessore di Parlato”. Pare che al momento è ancora lì.

In Germania scrivono ironicamente che “anche il grande Zamparini sarebbe orgoglioso di quanto accaduto a Piacenza”.

Ma quindi: “Cosa può imparare la Germania da tutto ciò? Niente. Tuttavia, al relativamente nuovo allenatore dello Schalke Kees van Wonderen si consiglia vivamente di non perdere la partita di seconda divisione sabato in casa dell’HSV. E se il suo predecessore, Karel Geraerts, dovesse essere sempre facilmente raggiungibile sul suo cellulare…”

ilnapolista © riproduzione riservata