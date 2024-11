Il Psg ha già dimenticato Osimhen, tutti gli occhi sono per Viktor Gyökeres (L’Equipe)

L’attaccante ha una clausola da 100 milioni di euro per gennaio. Il Psg potrebbe però trattare in estate con lo Sporting per abbassare il prezzo.

Il Psg ha già dimenticato Osimhen, tutti gli occhi sono per Viktor Gyökeres. Lo dimostra il pezzo di oggi dell’Equipe che parla di un interesse concreto del club per l’attaccante dello Sporting Lisbona. Guardando i numeri di Viktor, non si pul dare torto a Campos, consulente di mercato del Psg che ha già avviato i contatti con l’entourage. “Ventitré gol in diciassette partite giocate in questa stagione in tutte le competizioni, cinque in quattro partite di Champions League, inclusa una tripletta martedì contro il Manchester City (4-1): le statistiche di Viktor Gyökeres con lo Sporting Lisbona ribaltano le agende dei più grandi direttori sportivi europei“, sottolineano i francesi.

Il Psg vuole Gyökeres, Campos già tratta con i suoi agenti

Scrive l’Equipe:

“Diversi club si sono quindi attivati ​​per ingaggiarlo la prossima estate. Psg compreso. Il consigliere sportivo del club, Luis Campos, ha individuato due profili da portare dallo Sporting: Gyökeres, quindi, e Geovany Quenda (17 anni). Campos ha già organizzato diversi incontri con i vertici dello Sporting riguardo ai due giocatori. È anche in contatto con Hasan Cetinkaya e Ali Dursun, i rappresentanti di Gyökeres“.

Secondo il quotidiano, “le ultime prestazioni del Psg potrebbero anche spingere il club ad accelerare la trattativa per provare a ingaggiare lo svedese a gennaio“. Non è sicuro, anche perché Luis Enrique insiste di non aver bisogno di un giocatore a quel prezzo e in quella posizione. La vicenda estiva di Osimhen è emblematica in questo senso. Viktor, lo svedese, “ha una clausola da 100 milioni di euro, non negoziabile quest’inverno. D’altro canto lo Sporting potrebbe accordarsi per discutere di un prezzo più basso la prossima estate“.

Sull’attaccante però girano intorno, come avvoltoi, anche altri club: Manchester United, Manchester City, Barcellona e Bayern Monaco. Da non escludere anche l’interesse del Real Madrid che, pare, ha pronta l’offerta per Haaland se dovesse partire Vinicius.

