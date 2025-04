Che Hamilton stia perdendo fiducia nella sua Ferrari è un’affermazione assurda (Telegraph)

“A Shanghai ha vinto la Sprint partendo dalla pole, già questo dovrebbe fugare ogni dubbio: Lewis sa ancora vincere. Deve farlo con più costanza”

Il Telegraph affronta l’argomento Hamilton e il suo inserimento in Ferrari, dopo le parole di Lando Norris che avrebbe dichiarato che solo in MacLaren ci siano due piloti pienamente integrati, la quale dichiarazione potrebbe sembrare una frecciata agli altri Team che quindi non ce li avrebbero. Egli tuttavia avrebbe chiarito più in là che si riferisse all’abitudine di certi piloti ad una monoposto, cosa che Hamilton non può ancora avere essendo nei primi mesi della sua esperienza in Ferrari.

Hamilton non sta perdendo fiducia nella Ferrari (Telegraph)

Scrive così il quotidiano inglese:

“Giovedì a Suzuka, Lando Norris ha dichiarato che la McLaren è «letteralmente l’unico team ad avere due buoni piloti in questo momento», un’affermazione che per un attimo è sembrata piuttosto controversa. Cosa intendeva dire Norris esattamente? Stava forse suggerendo che Lewis Hamilton fosse ormai al tramonto? Che Carlos Sainz e Alexander Albon fossero piloti di secondo piano? […]

Norris ha poi spiegato: «Hamilton ha detto apertamente che sta ancora imparando a usare il volante – la sua complessità, non solo il funzionamento di base. Sarà in grado di sfruttare ogni singolo dettaglio come me e Oscar [Piastri]? No.»

Si può immaginare quanto Hamilton possa essere infastidito da quell’errore. Ma si può anche immaginare quanto sarebbe sensibile a qualsiasi insinuazione su una sua possibile frustrazione nei confronti del team. Questo è un elemento da tenere a mente nel valutare il suo inizio con Ferrari. Le ultime due gare sono state complicate per il 40enne. In Australia, Hamilton ha avuto difficoltà a prendere confidenza con la SF-25, perdendo tutta la fiducia accumulata nel weekend a causa della pioggia battente durante la gara di domenica. […]

La Ferrari ha una macchina veloce, come dimostrato nei test e nelle prime gare della stagione, soprattutto a Shanghai, dove Hamilton ha vinto la Sprint partendo dalla pole. Quella vittoria da sola dovrebbe fugare qualsiasi dubbio sulla sua competitività. Ha già dimostrato di poter ancora vincere, ora si tratta solo di farlo con maggiore costanza. Dopotutto, è solo alla seconda gara della sua esperienza con la Ferrari. Hamilton sta cercando di costruire rapporti di fiducia con il team, motivo per cui si è infastidito dopo Melbourne per le speculazioni su una sua presunta frustrazione nei confronti del nuovo ingegnere di pista, Ricardo Adami. […]

Tuttavia, Hamilton non ha ancora motivo di perdere la fiducia. Il fatto che la Formula 1 sia a Suzuka questo weekend dovrebbe essere un motivo di ottimismo per lui. Ha un record eccellente sulla pista di proprietà della Honda, con quattro vittorie su questo tracciato a forma di otto (oltre a una vittoria a Fuji nel suo anno da rookie, nel 2007)”.

