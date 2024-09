Campos: «Come Psg abbiamo valutato Osimhen, ma non abbiamo fatto nessuna offerta»

A Sportitalia: «Abbiamo parlato di Osimhen come di altri attaccanti. Chiamata con il Napoli? Fa parte del mercato, tutti parliamo con tutti»

Il ds del Psg Luis Campos ha parlato a Sportitalia dell’interesse che il club parigino ha avuto per Osimhen.

«Ovviamente Osimhen è stato analizzato come una delle possibilità. La nostra conclusione è stata che eravamo molto contenti con Gonçalo Ramos, Kolo Muani e Marcos Asensio».

Luis Campos: «Capisco che mi si associ a Osimhen. L’ho portato io al Lille»

Non c’è stata nessuna offerta?

«Offerta?! No. Abbiamo parlato di Osimhen come di altri attaccanti. Capisco che mi si associ a Osimhen visto l’ho portato io al Lille dallo Charleroi, e lo conosco da quando aveva 16 anni. Abbiamo una ottima relazione e ci rispettiamo moltissimo come con altri giocatori che sono brave persone e professionisti».

Mai avuta una chiamata con il Napoli, quantomeno quando il mercato stava chiudendo?

«Non so se lei ha comprato una casa recentemente. Se lo ha fatto, sicuramente ha parlato con varie persone che vendevano. Fa parte del mercato, tutti parliamo con tutti»

La Gazzetta dello Sport tira un bilancio dei primi cento giorni a Napoli di Antonio Conte. E si sofferma anche sulle scelte estive, quelle più conservative (la permanenza di Kvaratskhelia e Di Lorenzo) e quelle di rottura come l’addio di Osimhen.

Scrive la Gazzetta:

Antonio Conte è stato chiaro da subito anche sul mercato: Kvara e Di Lorenzo sono i pilastri e non si toccano. Osimhen, invece, è un discorso a parte che deve sistemare la società. Lui con Victor ha parlato, gli ha chiesto di dare l’esempio e di impegnarsi finché non si sarebbe risolta la questione legata alla sua cessione. Ma l’idillio è durato poco anche perché il clima era da tempo infuocato. Per rasserenare lo spogliatoio si è arrivati a una scelta forte sul nigeriano, la cui questione lasciava intorno alla squadra un clima evidente di tensione. Non voleva più giocare per il Napoli e non lo ha più fatto.

